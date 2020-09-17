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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
 17 Eylül 2020 12:53
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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Alınan bilgiye göre, elektrik şirketi çalışanı Bahattin Yılmaz (35), Yarpuzlu köyünde arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde fenalaştı.
Anadolu Ajansı
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