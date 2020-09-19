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Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği

Yurt içi ve yurt dışında eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine kadar geniş bir alanda hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında gönüllüler aracılığıyla maske üreterek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
 19 Eylül 2020 19:07
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Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği

Yurt içi ve yurt dışında eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine kadar geniş bir alanda hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında gönüllüler aracılığıyla maske üreterek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen "Gülümseten Maske" projesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Trabzon, Manisa, Kütahya'da Kadın Kolları Komisyonlarının da desteğiyle yaklaşık 100 gönüllü, işlerinden arta kalan zamanlarda hem ellerinde hem de dikiş makinaları aracılığıyla yıkanabilir kumaştan maske üretiyor. Üretilen maskeler ilk etapta acil insani yardım gerektiren bölgelerde değerlendiriliyor. Daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere yapılan planlama doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, pandemiyle mücadelenin en önemli unsurlarından birisinin de standartlara uygun maske kullanımı olduğuna dikkat çekti. Gönüllülerden maske üretimi konusunda ciddi talepler geldiğini ve kendilerinin de bunu değerlendirerek proje haline getirdiklerini ifade eden Efe, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz vakfımızın gerçekleştirmiş olduğu her türlü hayri, sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük bir özveriyle destek veriyor. Şimdide maske üretimimize destek vermek istediler. Gülümseten Maske projesini ilk etapta kadın kolları yapılanmamızın olduğu 13 ilde başlattık. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma. Gönüllülerimiz malzemeleri ve makinayı kendi imkanlarıyla temin ediyor. Dikilen maskeler toplanarak ihtiyaç duyulan bölge ve kişilere ulaştırılıyor. Yaklaşık 100 gönüllümüzle 1 hafta içerisinde bin 500 maske ürettik. Bunların 500 adedini geçtiğimiz günlerde selin yaşandığı ve yüzlerce ailenin mağdur olduğu Giresun'a göndererek mağdur ailelere dağıttık."

Maskelerin Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu standart ve kalitede, yıkanabilir özellikte olduğuna dikkati çeken Efe, bu konuda çok hassas olduklarını ve üretim sürecinin hijyenik ortam ve şartlarda yapılmasına azami gayret gösterdiklerini vurguladı. Ürettikleri maskelerin tanesinin piyasada 10-15 TL arasında değişen fiyatlara satıldığını belirten Efe, bu maskeleri ücretsiz olarak Türkiye'nin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Efe, projeye Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan uluslararası öğrencilerin de dahil edildiğini ifade ederek, "Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve vakfımızın yurtlarında kalan öğrenciler maske üretimine destek olabileceklerini söylediler. Bizde makine ve malzeme temin ederek öğrencilerimizi bu projeye dahil ettik. İnşallah uluslararası öğrencilerimiz de diktikleri maskelere ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olacak" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Fotoğrafçılık Eğitmeni Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Seher Meriç de her gün mesai sonrasında yaklaşık 2 saat kadar atölyeye gelerek maske üretimine destek verdiğini söyledi. İhtiyaç sahipleri için yapılan her türlü çalışmaya gönülden destek vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Meriç, "Şu an için 2 saat kadar maske üretimine katkı sağlıyorum ve yaklaşık 25-30 maske dikiyorum ama ihtiyaç duyulması halinde çok daha uzun süreler destek verebilirim. İnsanlar için faydalı işler yapmak beni hiç yormuyor" şeklinde konuştu.

Cezayir'den gelerek Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıfta eğitim gören ve Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Kız Yurdu'nda kalan, pandemi nedeniyle de ülkesine dönemeyen Tamay Arslan, yurttaki yöneticilerden maske üretimiyle alakalı çalışma yapıldığını duyduğunu söyledi. Aynı sınıfta eğitim gördüğü İtalya'dan gelen arkadaşı Asma Derdouri ile projeye destek vermek istediklerini belirten Arslan, "Online derslerimizden arta kalan zamanlarda maske üretiyoruz. Eğitimimiz için her türlü kolaylığı sağlayan Türk halkına biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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