Oto ekspertiz hizmeti alırken nelere dikkat edilmeli?

Oto ekspertiz, aracınızı baştan sona inceleyerek her türlü sıkıntısını inceleyen ve aracı test eden bir servistir. Aynı zamanda kendisine araç ekspertiz de denilen bu hizmet, her aracın mutlaka gitmesi gereken bir tespit yeridir. Özellikle ikinci el araç alacak kişiler, alacağı aracın bulunduğu yerdeki ekspertiz raporunu almadan ve incelemeden almamaları gerekir. Bu sebeple ekspertiz servisleri bir nevi araç doktoru sayılır.

En küçük arıza gibi meselelerden şüphelendiğinizde, hiç vakit kaybetmeden mutlaka aracınızı bulunduğunuz yerdeki oto ekspertizlere göstermelisiniz. Örneğin, İstanbul şehrinde yaşayan bir kişi İstanbul oto ekspertiz servislerine giderek mutlaka aracını muayene ettirmeli veya herhangi şüphelendiği bir durumu söyleyerek aracın sorununu tespit etmelidir.

Oto Ekspertiz Hangi Alanlarla İlgilenir?

Oto ekspertiz bayilik servisleri aracın herhangi bir bölümü ile ilgilenmez bilakis her türlü bakım ve tamirini de üstlenir. Fakat oto ekspertiz yapacak olan firmanın adil ve tarafsız olmasına dikkat etmek gerekir. Zira zaten arabanın duruşundan bile bazı problemleri tahmin edilebilir. Bu sebeple bilinen ve görülen eksikliklerin güçlenmemesi önemlidir.

Oto expertiz bayileri motor performans testi, motor sıvı ayarları ve ölçmesi, boyalı parçanın kontrolü, değişen parçaların kontrolü, motor beyni, aracın iç donanım ve dış aksam kontrolü, şanzıman sistemi ve daha birçok test, analiz, sonuç ve raporlama gibi bilgileri vermektedir. Tüm bu sayılanlar ve daha fazlasının araştırma ve tamir hizmetlerini veren kapsamlı bir servistir.

Oto Ekspertizde Yapılan Yanlışlar

Kartal oto ekspertiz gibi diğer ekspertiz bayilikleri de aracınızı en iyi şekilde değerlendiriyor. Yine aynı şekilde ikinci el araç alacağınız zaman da oto ekspertize getirdiğiniz zaman da sizin karınız için en uygun şekilde hizmet veriyor. Fakat her ekspertiz servisi mevcut bulunan Pendik oto ekspertiz servisleri kadar güvenilir ve kaliteli olmayabilir.

Örneğin bazen araç muayenesi için gelindiğinde eğer aracın sahibi ekspertiz tarafından tanınıyorsa aracın bazı kusurları söylenmeden gizlenebiliyor. Çünkü hiç bir araç sahibi, aracının kötülenmesi ve eksiklerinin bilinmesini istemez. Bu sebeple araç satarken gizlemek isteyenler ve bu sebeple de kendi tarafında olan ekpertize götürenler çok fazladır. Araç ekpertize gitmeden önce mutlaka bir kere de olsa denemek için sürmeniz de fayda var.

İkinci El Araç Satın Alırken Üzerinde Durulması Gerekenler

Aracınızı Gülsuyu oto ekspertiz gibi hizmetlere götürmeden önce, aracın boyalı kısımlarına denk geldiyseniz ve fark ettiyseniz mutlaka satıcı ile bu konuyu detaylı konuşun. Çünkü gizlemek isteyerek farklı olaylar anlatmaya başvurabilir. Bu sebeple üzerinde durarak iyice soruşturmak net sonuca varmak açısından oldukça önemlidir.

Zira boyalı parçalar bir sıkıntının habercisidir. Bunu fark ettiğinizde başka bir sorunla karşılaşmasanız dahi mutlaka otomobil ekspertiz servislerine başvurmanız ve aracı inceletmeniz daha faydalı bir seçim olacaktır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, kendiniz arabayı sürerek test etmelisiniz. Bu sayede hem gidişatı size bilgi verecek hemde araçtan herhangi bir ses gelip gelmediğine veya farklılık olup olmadığı hakkında da fikir sahibi olursunuz.

Araç Satın Alırken Detaylı Ekspertiz Raporu İstemek

Herhangi bir araç satın alacağınız vakitte eğer satıcı aracı ekpertize götürüp sonuç olarak temiz çıktığından bahsediyorsa, mutlaka ondan detaylı ekspertiz raporu isteyin. Çünkü detaylı ekspertiz raporu aracın motorunu detaylı bir şekilde incelediği gibi, diğer iç aksamını da iyice kontrol eder. Bunların yanı sıra aracın elektronik sistemleri de en az iç aksamı kadar önemlidir.

Detaylı bir rapor elektronik sistemlerini, aracın kaportanınsan, tamponundan ta bagaja kadar her şeyini dikkatle inceledikten sonra sonucu çıkarır. En azından bir arıza olmadığını da detaylı ekspertiz raporunda görerek içiniz rahatlayacaktır. Aracın frenleri, en can alıcı noktalardan birisidir. Bazen deneme sürüşü yaptığınızda fark edemediğiniz ve gözünüzden kaçan noktalar olabilir. Böyle durumlarda sizin hissettiğiniz ve fark etmediğiniz sorunları mutlaka detaylı ekspertiz bulacak ve eksiği açığa çıkaracaktır. Çünkü ne kadar sürseniz de frenlerin aşınma derecesini ekspertizden daha iyi anlamayabilirsiniz.

Güvenilir Oto Ekspertiz Hizmeti

Maltepe oto ekspertiz gibi daha birçok ekspertiz firmaları oldukça güzel çalışmaktadır. Bu sebeple güvenilir insanlardan fikir ve tavsiye almak her zaman daha güzel sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Arabadan anlayan kişilerle araç baksanız dahi ekspertiz hizmeti kadar etkileyici olmayacaktır. Bu sebeple işinde ehil ve detaylara önem veren bir ekspertiz servisi tanıyarak tüm araç işlemlerinizde onu tercih etmeniz sizin için daha sağlıklı olur. Zira hile ve dolandırıcılığın arttığı bu dönemde artık insanlara güvenmek çok zor bir hale geldi. Bu sebeple güvenilir ve işinde uzman bir firmaya denk geldiğinizde kaçırmamak en iyisidir.

Doğru Tespitin Önemi

Otomobil ekspertiz servisleri her ne kadar teşhis koymakta ehil olsalar ve bazıları tamir ve onarımla uğraşmasa da yaptıkları iş zaten oldukça mühimdir. Çünkü doğru teşhis ve tespit her zaman problemin daha çabuk çözüm bulmasına sebep olur. Aksi halde problem tahmini olarak bulunduğunda bazen yanlış sonuçlara varıldığı aynı sorun tekrarlandığında anlaşılabiliyor. Bu sebeple her ne kadar araçtan anlayan kişilerle istişare yapsanız da, mutlaka ekspertize götürerek aracınızı inceletmeniz her zaman daha doğru sonuçlar elde etmenize sebep olacak ve bu da sorunu daha hızlı halledecektir. Böylelikle erken teşhis sayesinde hızlı çözüme ulaşmanın yanısıra farklı sorunlarında önü kapatılmış olur.

Araç Ne Zaman Ekspertize Götürülür?

Sadece ikinci el araç satın alırken değil aynı zamanda herhangi bir arıza veya kaza durumu söz konusu olduğunda da aracınızı oto ekspertize götürmeniz her zaman daha faydalı olacaktır. Çünkü bazen küçük bir kaza sonrasında aracın bozulan yerlerini tamir ettirdikten bir müddet sonra araç yeni sıkıntılar çıkarabilir. Aslında bu yeni bir problem olmayıp kazadan kalan bir hasar olabilir. Bu sebeple görünen yerleri baza alıp onlarla yetinmeyerek, aracın içerisinde de bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu da ancak aracınızı otomobil ekspertiz servislerine götürerek öğrenilebilir.

Zira ekspertiz servisleri aslında check -up merkezi gibidir. Aracı detaylı olarak inceleyerek her türlü küçük sorunlarını dahi gün yüzüne çıkarır. Bu sebeple şu dört durumda da aracı check-up merkezi olan araç ekspertizlerine götürmelisiniz. Birincisi, kaza yaptığınızda, ikincisi beklenmeyen bir arıza meydana geldiğinde, üçüncüsü yeni ikinci el araç alacağınızda, dördüncüsü ise aracın gidişatından şüphelendiğiniz zamandadır.

Aradığınız Check-Up Merkezi

Tüm bu bilgilerden sonra aradığınız özelliklere sahip olan ekspertiz servisimizi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, kullandığımız cihazların kalitesidir. Tüm cihazlar Avrupa standartlarına uygun olup, aynı zamanda CE belgelidir. Bu sebeple getirilen araçta bulunan en küçük ayrıntı dahi gözümüzden kaçmaz.

Aksi halde bazen kalitesiz ve eski aletlerden dolayı eksik bilgi verildiğini bildiğimiz için işimizde titizlik göstererek biz bu hususa dikkat ettik ve özen gösterdik. Böylelikle gelen her müşterimiz istediği ve beklediği sonuca vararak bizden memnun bir şekilde ayrılmıştır. Sizlerde her türlü oto ekspertiz ihtiyacınız için bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.