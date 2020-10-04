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İlham Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu

Aliyev konuşmasında, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu. Aliyev, "Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar" ifadelerini kullandı.
 04 Ekim 2020 21:18
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İlham Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Aliyev, "Tek şartım Ermenistan güçlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesidir" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarına yönelik operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonlar devam ettiği sırada ulusa seslendi. Aliyev, bugün Azerbaycan halkının mutlu olduğunu ifade ederek, bugün Ermeni işgalinden Cebrayil şehri ve civar köylerden Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Mahmudlu, Ceferabad, Decal köylerinin kurtarıldığını açıkladı.

"Paşinyan her gün dünya liderlerini arıyor ama ben kimseyi aramadım"

Eylül olaylarından önce Ermenistan'ı uyardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim. Ne oldu şimdi? Paşinyan her gün dünya liderlerine çağrı yapıyor. Ben kimseyi aramadım. Hiçbir lideri aramadım, lider çağırmadım. Temaslarım oldu ve beni aradılar. Ama Paşinyan'ın aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ağlamadığı ve diz çökmediği kimse kalmadı. Bu onun sonu. Bizimle normal bir dille konuşsa, kutsal şehrimizi karıştırmasaydı elbette bu sorunun müzakerelerle çözüleceği ümidiyle yaşardık. Ama her adım bir provokasyon, her adım bir hakaret ve onunla uzlaşacağımızı mı düşünüyor? Şimdi kimin kim olduğunu gösterdik" dedi.

"Azerbaycan askeri onları köpek gibi kovuyor"

Azerbaycan'ın Karabağ'da başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan askeri onları köpek gibi kovuyor. İşgal altındaki topraklarda Azerbaycan bayrakları dikiliyor. Azerbaycan askerleri siperlerinde duruyor, mevzileri bizim elimizde. Tanklarını biz sürüyoruz, diğer silahları da elimizde" ifadelerini kullandı.

"Paşinyan Karabağ Ermenistan değildir demeli"

Paşinyan'a tek şartı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Topraklarımızdan çıkın. Ama sözde değil, eyleme dökün. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Azerbaycan halkından özür diliyorum ve Karabağ'ın Ermenistan olmadığını söyleyin. Bize Ermenistan kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir grafik versin. Bu yapıldığı taktirde ateşkes yeniden sağlanacaktır" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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