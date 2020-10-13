Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?

KPSS'ye girmiş adayların, 2020 yılı başından bu yana en çoık beklediği alımların başında Adalet Bakanlığının personel alımı geliyor.

Bu konuda geçen ay içinde, Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada, 10 bin civarında personel alınacağı belirtilmiştir.

Ancak personel alımıyla ilgili teknik bazı izin süreçlerinin tamamlanamadığı, bu nedenle de ilana çıkılmadığı belirtiliyor.

2020 yılının Şubat ayından bu yana "10 bin personel alacağız" denildiği için artık 2018 KPSS puanlarının geçerlilik süresinin sona ereceği bu günlerde, adaylar bunalmış durumdadır.