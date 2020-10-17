Günlük veriler açıklandı... 1.723 yeni hasta tespit edildi
|17 Ekim 2020 19:05
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Sağlık Bakanlığı 17 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. http:// ' ifadelerini kullandı.
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