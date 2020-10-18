İstanbul neden pik yaptı? İşte cevabı
|18 Ekim 2020 09:35
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul ile ilgili kritik açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, İstanbul'un, Nisan'da Anadolu'ya yaydığı virüsü yeniden toplamaya başladığını söyledi.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akın'ın görüşlerini köşesine taşıdı. Buna göre Akın "İstanbul'un Nisan ayında Anadolu'ya yaydığı virüsü şimdi topluyor" dedi.
"İSTANBUL'A TEKRAR DÖNDÜLER"
İstanbul'da vaka artışını değerlendiren Akın şunları kaydetti:
"İstanbul'da salgın artınca yaz tatiline de denk geldiği için insanlar memleketlerine gittiler ve Anadolu'da yaygınlaşmasına yol açtılar. Anadolu'da vakaların yükselmesiyle birlikte yaz tatili de bittiği için bu kez düşme eğilimine giren İstanbul'a tekrar döndüler. Antalya, Muğla gibi illerden dönenler az oldu ama İstanbul'dakiler onlardan ibaret değil, Anadolu'dan dönen sayısındaki yükselme, salgını da yükseltti. Anadolu'ya yaymıştı, şimdi tekrar topluyor."
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