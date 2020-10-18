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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesini, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ile satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınmasını da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için çalışacak
 18 Ekim 2020 11:43
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesini, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ile satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınmasını da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, 20 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanarak Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin müzakeresini sürdürecek.

Geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlanan teklifin, maddeleri ele alınacak.

Teklifle Tarım ve Orman Bakanlığına, şeker piyasasındaki mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik inceleme ve araştırma yetkisi veriliyor.

Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol üretim ve satışı bakanlığın denetiminde gerçekleştirilecek.

Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve saat 22.00 ile 06.00 arasında perakende satışını yapanların içki satış belgeleri, 5 yıl içinde üçüncü kez yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek, bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek.

Özel ormanlardaki ağaçlar izinsiz kesilemeyecek, izinsiz kesilen ağaçlar için idari para cezası uygulanacak.

Tütün mamulü üreticilerinin bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'u, Türkiye'de üretilen tütün olacak.

Merkez Av Komisyonunun üye sayısı, çevre ve doğa gönüllüsü kuruluşlardan üç temsilci, fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümlerinden bir öğretim görevlisi olmak üzere dört üyenin daha dahil edilmesiyle 25'e çıkarılacak.

Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların avlanmasında, avlanma izin ve avlanma ücreti alınmayacak.

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunlu olacak.

Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara, 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak, projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek.

İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek.

Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.
Anadolu Ajansı
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