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Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, ağustos sonu itibarıyla tüm zamanların zirvesi olan 3 bin 530 liraya yükseldi
 18 Ekim 2020 11:30
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Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, yükselişini 17 aydır sürdürerek ağustos sonunda 3 bin 530 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı Ekim 2018'den itibaren 5 ay üst üste geriledi.

2019'un nisan ayında yükseliş trendine giren ve üst üste yükselişini 17'nci aya taşıyan konut metrekare fiyatları, ağustos sonu itibarıyla 3 bin 530 liraya ulaştı. Böylece tarihi zirvesini gören konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın 8 ayında yüzde 20,5, son bir yılda ise yüzde 25,9 artış gösterdi.

Türkiye genelinde geçen yılın sonunda 2 bin 931 lira düzeyinde bulunan konut metrekare ortalama birim fiyatı, 8 ayda 600 lira artış gösterdi. Böylece 100 metrekarelik bir evin fiyatı, 8 ayda 60 bin lira artmış oldu.

- İstanbul'da metrekare fiyatı bir yılda 1.000 lirayı geçti

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2018'in ekim ayında 5 bin 123 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Nisan 2019'a kadar gerileyen metrekare fiyatı, 4 bin 632 liraya kadar inmişti. Metrekare fiyatı, geçen yılın mayıs ayından bu yana yükselişini sürdürerek ağustos sonu itibarıyla 5 bin 767 lira ile rekor kırdı.

Geçen yılın sonuna göre 8 aylık dönemde metrekare fiyatı 828 lira artan İstanbul'da, son bir yıllık süreçte ise fiyatlar 1.069 lira yükselmiş oldu.

İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı, bir yılda yüzde 22,7, 8 ayda yüzde 16,8 artış gösterdi. İstanbul'da 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda 100 bin liranın üzerinde arttı.

- Başkentte fiyatlar yaklaşık yüzde 20 arttı

Başkent Ankara'da konut metrekare fiyatları 2 yıldır 2 bin liranın üzerinde seyrediyor. 15 aydır yükseliş eğilimini sürdüren metrekare fiyatları, ağustos sonu itibarıyla 2 bin 641 lira ile en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yılın sonuna göre yüzde 19,8 artan konut metrekare ortalama birim fiyatı, son bir yılda yüzde 23,8 yükseldi. Böylece konut metrekare fiyatı, bir yılda 508 lira, 8 ayda 437 lira artmış oldu.

- Ege'nin incisi İzmir'de fiyatlar 4 bin lirayı aştı

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de son yıllarda markalı projeler ve A plus konutların artması fiyatlara da yansıdı. İzmir'de üst üste 14 ay artan konut metrekare fiyatları, ağustosta 4 bin 120 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Son bir yılda yüzde 27,4 artan metrekare fiyatları, bu yılın 8 ayında ise yüzde 21,7 yükseldi. İzmir'de 100 metrekarelik bir evin fiyatı son bir yılda 88 bin 600 lira, son 8 ayda ise 73 bin 600 lira artmış oldu.

Ağustos 2019-Ağustos 2020 döneminde Türkiye geneli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut metrekare ortalama birim fiyatları (TL) şöyle:

Dönem

Türkiye

İstanbul

Ankara

İzmir

Ağu.19

2.803

4.698

2.134

3.235

Eyl.19

2.825

4.747

2.138

3.252

Eki.19

2.848

4.809

2.143

3.282

Kas.19

2.886

4.896

2.165

3.302

Ara.19

2.931

4.938

2.205

3.384

Oca.20

3.000

5.056

2.260

3.427

Şub.20

3.061

5.135

2.295

3.501

Mar.20

3.105

5.223

2.315

3.512

Nis.20

3.144

5.255

2.351

3.545

May.20

3.326

5.417

2.502

3.859

Haz.20

3.404

5.530

2.558

3.989

Tem.20

3.453

5.602

2.591

4.049

Ağu.20

3.530

5.767

2.641

4.120

100 metrekarelik bir evin son bir yıl ve son 8 ayda fiyat değişimi farkı şöyle (TL):

Dönem

Türkiye

İstanbul

Ankara

İzmir

Son 1 yıl

72.700

106.900

50.800

88.600

Son 8 ay

60.000

82.800

43.700

73.600
Anadolu Ajansı
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