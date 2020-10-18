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Yedek astsubay olacaktı kazada hayatını kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Onur Kaçar'ın yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.
|18 Ekim 2020 16:14
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İzmir'in Çeşme ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Onur Kaçar'ın yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Onur Kaçar'ın kullandığı 35 GE 1040 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi'nde Samet A. idaresindeki 45 C 5495 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur Kaçar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralı olan Samet A. ise Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Onur Kaçar'ın Buca Askerlik Şubesinde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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