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Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de tadilat halindeki bir anaokulunun kapıları kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
 18 Ekim 2020 22:12
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Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de tadilat halindeki bir anaokulunun kapıları bakım için sökülerek bahçeye bırakıldı.

Okul içinde çalışmaya devam eden ustalar bir süre sonra bahçeye çıktıklarında kapıların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen anaokulu sahibine haber verdi.

Anaokulunun güvenlik kameralarını incelendikten sonra hırsızlık olayı ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, okul duvarındaki demir parmaklıkları aşan bir kağıt toplayıcısı bahçeye bırakılan bir kapıyı duvarın diğer tarafında bekleyen arkadaşına veriyor.

Daha sonra yerdeki diğer demir kapıyı duvara yaslayan kağıt toplayıcısı tekrar duvardan bahçe dışına çıkarak duvara yasladığı demir kapıyı da alıp olay yerinden uzaklaşıyor.
Memurlar.Net
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