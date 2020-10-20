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Sony'den PlayStation Türkiye fiyatlarına zam

Nisan ayında yapacağı zammı pandemi nedeniyle 6 ay ertelemeye karar veren Sony, Türkiye'deki PlayStation Plus fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.
 20 Ekim 2020 11:51
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Sony'den PlayStation Türkiye fiyatlarına zam

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 6 ay ertelenen yüzde 66'ya varan zamlı fiyatlar 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

Zam kararı sonrası 1 Aylık PS Plus aboneliği 40 TL, 3 Aylık PS Plus aboneliği 100 TL, 12 Aylık PS Plus aboneliği ise 240 TL oldu.

Sony'nin bu hizmetinin güncel fiyatları ise şöyle...

PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL

PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL

PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL
NTV
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