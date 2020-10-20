Sony'den PlayStation Türkiye fiyatlarına zam
Nisan ayında yapacağı zammı pandemi nedeniyle 6 ay ertelemeye karar veren Sony, Türkiye'deki PlayStation Plus fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.
|20 Ekim 2020 11:51
|+Aa- Yazdır
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.
Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 6 ay ertelenen yüzde 66'ya varan zamlı fiyatlar 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.
Zam kararı sonrası 1 Aylık PS Plus aboneliği 40 TL, 3 Aylık PS Plus aboneliği 100 TL, 12 Aylık PS Plus aboneliği ise 240 TL oldu.
Sony'nin bu hizmetinin güncel fiyatları ise şöyle...
PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL
PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL
PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|TOGG'un bataryası Türkiye'de üretilecek
20 Ekim 2020 10:52
|NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
19 Ekim 2020 19:46
|Bakan Pakdemirli'den elektrikli traktör açıklaması
19 Ekim 2020 14:07
|Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
18 Ekim 2020 23:00
|Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, görevine başladı
18 Ekim 2020 14:36
|'KALKA', kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu
17 Ekim 2020 21:24
|İki uzay 'hurdası' yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü
17 Ekim 2020 21:23
|Türkiye'nin yeni zırhlısı Tulpar göreve hazır
17 Ekim 2020 17:13
|Google'dan dile dolanan şarkıyı 'mırıldanarak' bulma özelliği
16 Ekim 2020 15:26
|PlayStation 5'in resmi satış fiyatı açıklandı
16 Ekim 2020 14:19