Sony'den PlayStation Türkiye fiyatlarına zam

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 6 ay ertelenen yüzde 66'ya varan zamlı fiyatlar 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

Zam kararı sonrası 1 Aylık PS Plus aboneliği 40 TL, 3 Aylık PS Plus aboneliği 100 TL, 12 Aylık PS Plus aboneliği ise 240 TL oldu.

Sony'nin bu hizmetinin güncel fiyatları ise şöyle...

PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL

PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL

PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL