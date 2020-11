MEB'in 'Özelim Eğitimdeyim' uygulamasına OECD'den övgü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel eğitim öğrencileri için geliştirilen "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulaması, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan "Turkey: Özelim Eğitimdeyim" başlıklı raporda diğer ülkelere örnek olarak gösterildi.

MEB, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim imkanlarına destek olmak üzere Bakanlık imkanları ile "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulaması geliştirmişti.

25 Nisan 2020 tarihinde erişime açılan uygulama, özel eğitim öğrencileri, öğretmenler ve aileler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Geliştirilen uygulamaya bir övgü de OECD'den geldi.

OECD tarafından yayımlanan ve Quentin Vidal tarafından hazırlanan "Turkey: Özelim Eğitimdeyim (I am special, I am in education)" başlıklı raporda, geliştirilen uygulama tanıtıldı ve diğer ülkelere örnek gösterildi.

"Özelim Eğitimdeyim" uygulamasının Eylül 2020 tarihi itibarıyla 350 bin kez indirildiği ve 117 bin aktif kullanıcı tarafından kullanıldığı ifade edilen raporda, uygulamanın tüm özellikleri ayrıntılı olarak tanıtıldı. OECD raporuna "https://oecdedutoday.com/wp-content/uploads/2020/10/Turkey-I-am-special-I-am-in-education.pdf" adresinden erişilebiliyor.

- "Özel eğitimde sunmuş olduğumuz hizmet, farklılığımızı ortaya koyduk"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her bir çocuğumuzun eğitimi bizim için önemli. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için salgın sonrasında hemen 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması geliştirmiş ve nisan ayı sonunda hizmete sunmuştuk. Uygulama, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleri tarafından şu ana kadar aktif kullanıldı. Her ay içerikleri zenginleştirdik. Benzer ülkelere göre, özel eğitimde sunmuş olduğumuz hizmet farklılığımızı ortaya koyduk.

OECD'nin bu süreçte ülkelerde iyi uygulamaları tanıttığı raporlarından birisini bu uygulamaya ayırması ve övgüyle bahsetmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına ve yazılımı gerçekleştiren Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

- Özel eğitim içerik ve uygulamalarına ücretsiz erişim

Özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, "Özelim Eğitimdeyim" uygulamasındaki tüm özel eğitim içerik ve bölümlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Mobil uygulama; bilişsel, okuma yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor.

Mobil uygulamada ayrıca özel yetenekli öğrenciler de, akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içeriğe ulaşabiliyor.

Uygulamada "Merhaba", "Etkinlikler", "Özel Eğitim", "Özel Yetenek", "Rehberlik", "Okuma Vakti", "Sizden Gelenler", "İletişim" ve "Ayarlar" olmak üzere 9 alt başlık bulunuyor.

"Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasına, Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.