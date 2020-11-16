'Hızır' ile 7/24 diplomatik hizmet
|16 Kasım 2020 07:10
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Dünyanın en büyük 5 diplomatik ağından birine sahip olan Türkiye, yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşının haklarını korumak ve hizmet vermek için dış temsilciliklerinde verdiği kaliteyi her geçen gün daha da arttırıyor. Bu kapsamda, vatandaşın sorularına yapay zeka aracılığıyla her günün her saati, mesai gözetmeden cevap verecek "Hızır" uygulaması hizmete alınıyor. Ay yıldızın dalgalandığı herhangi bir temsilcilikte saat kaçta olursa olsun başvuran vatandaşa Hızır ile yardımcı olunacak. Büyük oranda hazırlıkları tamamlanan uygulama, kısa süre içinde kullanılmaya başlanacak.
Türkiye'nin diplomatik temsilcilikleri özellikle koronavirüs sürecinde her bir vatandaşın imdadına koşmak için çaba göstererek takdir topladı. Benzer bir sürecin yaşanması halinde Hızır uygulamasının kritik bir görev üstleneceği ve işlemlerin daha hızlı yürümesine katkı vereceği değerlendiriliyor. Yurtdışında yaşayan Türklerin her saatte kendine bir muhatap bulmasını sağlayacak uygulama sayesinde vatandaşlar kendilerini daha güvende hissedecek.
Selçuk Böke
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