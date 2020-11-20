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Korona virüs Türkiye'de okuma oranını arttırdı

Korona virüs Türkiye'de okuma oranını arttırdı Pandemi sürecinde internet üzerinden kitap satışları yüzde 70 arttı Korona virüs nedeni ile evinden çıkamayan vatandaşların kitaplara yönelmesi sonucunda Türkiye'de kitap satışları arttı.
 20 Kasım 2020 23:42
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Korona virüs Türkiye'de okuma oranını arttırdı

Pandemi sürecinde internet üzerinden kitap satışları yüzde 70 arttı

KOCAELİ - Korona virüs nedeni ile evinden çıkamayan vatandaşların kitaplara yönelmesi sonucunda Türkiye'de kitap satışları arttı. Evde kalan vatandaşların kitaplara yönlendiğini söyleyen Kocaeli Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Mustafa Anayurtlu, "Pandemi sürecinin başlaması ile internet üzerinden kitap satışları yüzde 70 arttı" dedi.

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve çeşitli tedbirler nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar kitap okumaya yöneldi. Yaklaşık 7 aydır devam eden pandemi sürecinde vatandaşların kitaplara karşı ilgisinin artması, kitap satışlarına yansıdı. Geçen yıla göre kitap satışlarında büyük oranda artış oldu. 10 farklı ilde kitabevi işletmeciliği yapan Kocaeli Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Mustafa Anayurtlu, pandemi sürecinde vatandaşların mağazalara gidemediği için internet üzerinden kitap satışlarının yüzde 70 oranında arttığını ifade etti. Anayurtlu, bu süreçte satılan kitapların yüzde 70'şini kadınların satın aldığını belirtti.

"Pandemi sürecinin başlaması ile internet üzerinden kitap satışları yüzde 70 arttı"

Pandemi sürecinde kitap okuma oranlarında yaşanan artış ile ilgili bilgiler veren Mustafa Anayurtlu, "Pandemi sürecinin başlaması ile internet üzerinden kitap satışları yüzde 70 arttı. İnsanlar sokağa çıkmayınca kitapçılar internete yöneldi. Sokağa çıkma yasakları olduğu için insanlar internet üzerinden kitap alıyorlar. Bizdeki verilere göre, en çok kitap satışının yapıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Bilecik'te görülmektedir. Ama satın alınan adet ile nüfusu karşılaştırdığımızda ise Kırşehir, Karabük, Yalova, Erzincan ve Yalova gibi iller de sıralamaya girmektedir. Bulunduğumuz il Kocaeli. Kocaeli Türkiye'nin en çok okuyan 5. ilidir. Pandemi döneminde en çok Türk yazarlar ise İlber Ortaylı, Sabahattin Ali, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit gibi yazarlar oldu. Yabancı yazarlardan ise Franz Kafka, Zizek, Dostoyevski çok sattılar" dedi.

"Şu anda ülkemizde satılan kitapların yüzde 70'ini kadınlar alıyor"

Türkiye'de her geçen yıl kitap okuma oranının arttığını belirten Anayurtlu, satılan kitapların yüzde 70'ini kadınların aldığını ifade ederek, "İnsanlar bu süreçte kitaplara yolculuk yaptılar. Kitapları keşfettikçe de diğer kitaplara merak sardılar. Okuma oranı pandemi sürecinde artmış oldu. Sokağa çıkamayan insanların canı sıkılıyor. Mecburen kitap okuyorlar. Şimdi, bir bardak su içtiğinizde ona olan ihtiyaç azalıyor. Ama bir kitap okuduğunuz zaman ona olan ihtiyacınız artıyor. O kitap sizi başka bir kitaba sürüklüyor. Ülkemizde de geçen yıla göre kitap basım oranları düştü ama sektör olarak dünyada 6. sıradayız. Şu anda ülkemizde satılan kitapların yüzde 70'ini kadınlar alıyor, erkeler ise yüzde 30. 25-30 yaş ise en çok kitap alan yaş grubu" diye konuştu.

"Her gün kitap okumaya da çalışıyorum"

Her gün zamanının bir kısmını kitap okumaya ayırdığını söyleyen Yakup Zengin isimli vatandaş, insanların sürekli film ve dizi izlemek yerine kitap okumaya da vakit ayırmaları gerektiğini belirterek, "Yazılım işi ile uğraştığım için sürekli evde çalışıyorum. Her gün kitap okumaya da çalışıyorum. Kitap okumak boş vakit meselesi değil de normal bir vakit ayırmak lazım. Filmin insana kattığı bir şey yok. Ben tecrübelerimle söylüyorum. 4. üniversitemi okuyorum şu an. Kitabın insana çok şey kattığını gördüm. Şu anki diziler de insana kattığı hiçbir şey yok. Ben bunların izlenmemesini, her türlü kitap okumalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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