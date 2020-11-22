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60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı, polis alarma geçti

Edirne'de korona virüs testi pozitif sonuçlanınca yerleştirildiği KYK yurdundan kaçan 60 yaşındaki şahıs polisi alarma geçti.
 22 Kasım 2020 06:50
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60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı, polis alarma geçti

Edirne'de korona virüs testi pozitif sonuçlanınca yerleştirildiği KYK yurdundan kaçan 60 yaşındaki şahıs polisi alarma geçti. Kısa sürede polis tarafından evinde yakalanan şahıs tekrar yurda götürülerek karantinaya alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan 60 yaşındaki R.Ö., Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. R.Ö.'nün akşam saatlerinde yurttan kaçtığı anlaşılınca polis ekiplerine bilgi verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde polis ekipleri Edirne sokaklarında R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ö.'nün Edirne merkez Barutluk Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Korona virüs hastası şahıs polis nezaretinde Edirne Halk Sağlığı ekipleri tarafından Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek tekrar karantinaya alındı. Öte yandan karantina tedbirlerini ihlal eden R.Ö. hakkında idari yaptırım uygulanarak adli işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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