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Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak

Yerli otomobil için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kurum, AVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araca park yeri zorunluluğu getirileceğini söyledi
 22 Kasım 2020 07:47
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Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli otomobil TOGG için elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek "AVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araçlara uygun şekilde park etme yeri zorunluluğu getiriyoruz" dedi.

Kurum, bakanlığının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, özetle şunları kaydetti:

Şarj ünitesi şartı

TAM ENTEGRASYON: Akıllı otomobil tanıtılırken şöyle bir ifade kullanıldı; 'Türkiye'nin yerli otomobili akıllı bir otomobildir. Sürücüsünü kullandığı tüm mekanlarla entegredir'. İşte bu entegrasyonu sağlayabilmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte gerekli olan şarj istasyonları altyapılarını inşa edecek navigasyon uygulamalarını da gerçekleştiriyoruz.

ZORUNLU OLACAK: Yine yerli otomobil projemizi yakından ilgilendiren elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu noktasında mevzuat çalışmalarını yapıyoruz. Otopark Yönetmeliği'yle birlikte otoparklarda, AVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araca uygun park yeri zorunluluğu getiriyoruz. Bu parklarda şarj ünitesi olacak.

KONUTLARDA: 2023'ten sonra konutlarda elektrikli şarj istasyonlarının kurulmasıyla ilgili mevzuat çalışmalarımız da devam ediyor.

İMAR BARIŞI: 7 milyon 285 bin vatandaşımız imar barışı müracaatı yapmıştır ve 25 milyar 315 milyon TL'lik Yapı Kayıt Belgesi tahsil edilmiştir.

DEPREM VERGİLERİ: Deprem vergileri kapsamında devletimiz 17 yılda 147 milyar lira deprem vergisi toplamıştır. Bunun 8 katı yani 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcanmıştır. Bu para yalnızca depremin yaşandığı yerlerde mi harcanmıştır? Hayır. Deprem öncesinde hazırlık için devletimiz Türkiye'yi kapsayan hazırlık, güçlendirme ve önleme çalışmaları yapmıştır. Riskli binlerce kamu binası güçlendirilmiştir. Okullar, barajlar yapılmış, afetzede vatandaşlarımıza sosyal destekler sağlanmıştır.

Depremzedelere müjde verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük yıkıma uğrayan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde yaşayan İzmirlilerle bir araya geldi. Kurum, yeni konutların inşaatına bu ay içinde başlayacağı müjdesini verdi.

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