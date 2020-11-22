Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
|22 Kasım 2020 10:49
|+Aa- Yazdır
Pfizer, - 70 derecede taşınması ve depolanması gereken aşının dağıtımı için ABD hükümeti ve eyalet yetkilileriyle yakın çalıştıklarını belirterek ABD ve Avrupa'da birden fazla tesiste koronavirüs aşısı üretebilecek kapasiteleri olduğunu belirtti. Diğer yandan Pfizer, üretilen ilk dozları "öncelikli olarak" anlaşma yaptıkları devletlerin tercih ettiği kanala ve belirlenmiş aşı merkezlerine "dondurulmuş" olarak göndereceklerini ifade etti.
AŞILAR ABD'DEN GÖNDERİLECEK
Etkili aşı nakliyesi, depolama ve sürekli ısı izleme için ayrıntılı lojistik planlama ve mekanizmalar geliştirdiğini belirten Pfizer, aşısını donmuş olarak küçük şişelerde nakledeceğini söyledi. Pfizer koronavirüs aşısını, "Kullanım Noktalarına" (Point of Use) ABD eyaletleri Michigan ve Wisconsin'den gönderim yapılacağını belirterek "Bir veya iki gün içinde herhangi bir POU'ya ürün ulaştırabilmeyi umduğumuz ABD'deki karayolu ve hava ulaşım modlarını kullanacağız" dedi.
KURU BUZ İLE PAKETLENECEK
Pfizer aşının "kuru buz" kullanarak özel tasarlanmış sıcaklık kontrollü termal nakliyecilerle (thermal shippers) 10 gün içinde istenilen noktaya taşıyabileceklerini belirtti. Önceden belirlenmiş rotalara yapılacak her aşı sevkiyatının yerini ve sıcaklığını takip edecek bir kontrol kulesi olan GPS özellikli termal sensörlerden yararlanacaklarını ifade eden Pfizer, GPS özellikli cihazlar ile tüm sevkiyatın ısı kontrolünü yapabilecek.
AŞI KARGOSUNU ALAN ÜLKELERİN DEPOLAMA SEÇENEKLERİ
Pfizer, dondurulmuş aşıyı alan ülkelerin aşıyı üç seçenekle depolaması gerektiğine dikkat çekti. İlk olarak ticari olarak satılan ve raf ömrünü altı aya kadar uzatabilen ultra düşük sıcaklıklı dondurucuların aşıyı saklamak için ideal olduğu belirtilirken, bir diğer seçenek ise hastanelerde yaygın olarak bulunan soğutma ünitelerinde aşı, 2 ile 8 ° C sıcaklıktaki buzdolabında beş gün saklanabilinecek.
Aşı kullanım noktaları için aşının depolanma seçeneklerinden üçüncüsü ise, Pfizer termal nakliyecilerindeki kuru buzun yenilenmesi olduğu ifade edildi. Aşıların bulunduğu "termal nakliyeciler", 15 güne kadar depolama için kuru buzla yeniden doldurularak geçici depolama birimleri olarak kullanılacak. Pfizer termal nakliyecisinde 15 gün depolandıktan sonra aşılama merkezleri, aşı şişelerini toplamda 20 gün olmak üzere "beş gün" daha 2-8 ° C saklama yerlerinde depolayabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Oxford'dan sevindirici haber! En az 6 ay koronaya yakalanmıyorlar
20 Kasım 2020 22:17
|Sigara, koronavirüsün yayılmasına yardımcı oluyor
18 Kasım 2020 17:50
|Bu aşıda koruma yüzde 95'in üzerine çıktı... Acil onay bekliyor
18 Kasım 2020 14:56
|'TML Kovid-19 ilacının üretimini Türkiye'de yapmak istiyoruz'
18 Kasım 2020 13:31
|Araştırma: Ağız çalkalama suyu tükürükteki virüsü 30 saniyede yok ediyor
18 Kasım 2020 13:12
|Türkiye'de, yüzde 90 etkili korona aşısının ikinci dozu yapıldı
17 Kasım 2020 14:20
|BioNTech, aşının 2. aşama denemelerine Çin'de başlayacak
16 Kasım 2020 16:16
|ABD'li ilaç şirketi Moderna: Bizim aşımız yüzde 94,5 başarılı oldu
16 Kasım 2020 15:12
|Koronavirüs aşısı bu dolaplarda saklanacak
15 Kasım 2020 07:53
|Hacettepe Üniversitesi aşı deneylerine yeniden başladı
11 Kasım 2020 18:40