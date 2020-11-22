1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

İzmir'deki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan Bölgesel Amatör Lig oyuncusu Malik Tahirler'in yakınları, yaralı futbolcunun sağlığına kavuşarak yeniden yeşil sahalara dönmesini umut ediyor
 22 Kasım 2020 13:05
+Aa- Yazdır
Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, Doğanlar Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarılan futbolcu Malik Tahirler'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Çok sevdiği futbola küçük yaşlarda Bornova Yeşilova Spor'un altyapısında başlayan 28 yaşındaki Tahirler, profesyonel ve amatör olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giydi.

Depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gönen Belediyespor'a transfer olan orta saha oyuncusu Tahirler, antrenman yapıyor ve liglerin başlamasını bekliyordu.

Tahirler, depreme annesi 64 yaşındaki Nazmiye Doğrayan ile 20 yıla yakın süredir yaşadıkları Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı.

Arama kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan Tahirler hastaneye kaldırıldı, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bacaklarından yaralanan Tahirler'in Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor.

Geçen hafta ameliyat edilen Tahirler'in yakınları, hastane önünde iyi haberlerini bekliyor.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından aradığı annesi ve kardeşine ulaşamadığını, yakınlarından Doğanlar Apartmanı'nın yıkıldığını öğrendiğini söyledi.

Depremden sonra apartmanın enkazıyla karşılaştığı an büyük üzüntü yaşadığını belirten Tahirler, "Annem, Manisa'daki teyzemin yanındaydı. Normalde cumartesi günü gelecekti ama bir gün önce İzmir'e dönmüş. Depreme kardeşim ile annem evlerinde yakalandı. 13 yaşında bir kızım var. O da dershaneye yakın olduğu için hafta içi annemde kalıyordu. Kızım depremden 15 dakika önce evden ayrılmış." diye konuştu.

- "Deprem anında annem ile sarıldık"

Tahirler, kardeşi ve annesinin enkazdan çıkarılmasını saatlerce beklediklerini, Malik'in enkazdan çıkarılma anını hala unutamadığını anlattı.

Yoğun bakımdaki kardeşiyle hiç konuşamadığını dile getiren Tahirler, kardeşinin yoğun bakımda görevli hemşireye deprem anında annesiyle sarıldıklarını, üzerlerine tavanın düştüğünü, sonrasını hatırlamadığını anlattığını kaydetti.

Kardeşinin çok iyi bir futbolcu olduğunu anlatan Tahirler, şunları kaydetti:

"Bu yıl Gönen Belediyespor ile anlaşmıştı. Futbol hayatını orada sürdürecekti. Liglerin başlamasını bekliyordu. Evde dinlenip spor yapıyordu. İnşallah kardeşim iyi olur. Kardeşimin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bir iyi bir kötü haber alıyoruz. Kardeşimin yeniden çok sevdiği futbol hayatına dönmesini çok istiyorum. İnşallah o günleri görebilsek... Kardeşim buradan sağ salim yürüyerek çıksın başka bir şey istemiyoruz. Top oynaması o kadar önemli değil ama keşke oynasa tabii."

Tahirler, hastanede beklerken annesi ve kardeşinin fotoğraflarına bakarak zaman geçirdiğini, annesinin yokluğuna hala alışamadığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor
22 Kasım 2020 12:38		 KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak
22 Kasım 2020 12:33
İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı
22 Kasım 2020 11:48		 Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in testi pozitif çıktı
22 Kasım 2020 10:43
Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 1 Aralık'ı beklemeyin
22 Kasım 2020 10:26		 'Sigara içmediğim ve kronik hastalığım olmadığı halde ağır atlattım'
22 Kasım 2020 10:21
Bilim Kurulu üyesinden 'maske' uyarısı: Yüzde 100 korumaz
22 Kasım 2020 10:06		 İbrahim Kalın: Koronayı, nezle ve grip gibi atlattım
22 Kasım 2020 10:04
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
22 Kasım 2020 09:10		 Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
22 Kasım 2020 08:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz13:05 - Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor13:02 - Bu şehirde konut ve arsa fiyatları fırladı12:54 - Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak12:45 - 80 derece kolonya diye aldı, limon suyu çıktı12:38 - Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor
12:36 - Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu12:33 - KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak12:25 - KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz12:23 - Torunlarına yaptığı ahşap çocuk evleri için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor12:12 - Bakan Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti12:09 - Koronanın 'fedakar savaşçıları' hemşirelerden 'tedbirlere uyun' çağrısı
11:59 - Saati yanlış anlayınca sınava giremediler11:52 - Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü11:48 - İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı11:45 - Otobüsün camından direk girdi, şoförü ölümden kıl payı kurtuldu11:38 - 5 ay önce atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü
11:30 - Koronayı yenip göreve dönen 2 doktor, hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
Suudi Arabistan'tan şaşırtan Türkiye çıkışı
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
defter tasdik ücreti 1
Borç stoku 1
altın günlerinin yasaklanması 1
offshore 1
çift kişilik yastık 1
maaş 1
Damga Vergisi 2
sadakatsiz 1
Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1
piyasa 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam