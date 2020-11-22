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Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz

Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Avşin Emre Kayıpmaz koronavirüs mücadelesine ilişkin 'Evde tedbir döneminin başladığını' duyurdu ve bu konuda dikkat çeken maddeleri açıkladı.
 22 Kasım 2020 13:21
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Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz

Görülmemiş bir yayılım hızı ile vaka ve ölümlerin arttığı Koronavirüs pandemisinde Türkiye de bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi onayı ile yeni tedbirleri hayata geçirdi ve uygulamaya koydu. Ancak sokağa çıkma, belli iş yerlerinin kapalı tutulması gibi tedbirler bu süreci en az hasarla atlatmanın sadece bir aşaması.

Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Avşin Emre Kayıpmaz koronavirüs mücadelesine ilişkin "Evde tedbir döneminin başladığını" duyurdu ve bu konuda dikkat çeken maddeleri açıkladı.

İşte Kayıpmaz'ın SABAH'a yaptığı son dakika açıklamaları

Şiddetlenen koronavirüs salgınına karşı evlerde kırmızı alarm zamanı. SABAH'a konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Avşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsle mücadele sürecinde tedbirler kapsamında herkesin kulağına küpe olması gereken tavsiyelerde bulundu. Kısıtlamalara ek olarak artık yeni dönemde evlerde alınacak tedbirlerin de azami önem kazandığını belirten Kayıpmaz yaptığı son dakika uyarılarında çarpıcı maddelere yer verdi: İşte evlerde önlem dönemi ve buna ilişkin kritik bilgiler;

"SOĞUK" DEMEDEN EVİ HAVALANDIRACAĞIZ

* Evlerde her ne kadar soğuk da olsa, mümkün oldukça sık aralıklarla havalandırmayı ihmal etmemeliyiz. Kötü havalandırılmış, kalabalık ortamlarda hastalığın yayılma şansı artmaktadır.

* Dışarı çıkmamız gerektiği durumlarda işimizi görüp eve dönmeliyiz.

"BİRLİKTE YEMEK ADETİMİZ..."

* Kültürümüzde birlikte yemek yeme adeti var. Normal şartlar altında bu son derece önemli. Ama şu an normal şartlar altında değiliz.
* Yemek ayrı yenebilir, ev içinde bir arada oturuluyorsa maske takılabilir. Temizlik kurallarına dikkat edilmeli.
* Çalışmak için işyerlerine gidip gelirken, toplu taşımada iş yerlerindeki aralar arasında fiziki mesafeye ve fiziki mesafenin korunmadığı yerlerde maskeyi burnun altına indirmemeliyiz.

SU KORONAVİRÜSÜN DÜŞMANI

* Sık sık el yıkmalıyız, el yıkayamadığımız durumlarda dezenfektan veya kolonya kullanmalıyız.
* Bol su içmeye, dengeli beslenmeye ve uyku düzenine kış aylarında da özen gösterilmeli.
* TSE uygun olarak üretilmiş, ürün takip sistemi kaydı olan veya medikal tekstil firmalarınca üretilmiş ise tek maskeyi kullanmak da önemli. Burun bölgesinde teli olan maskeler tercih edilmeli. Ancak kendini daha güvende hissetmek isteyenler çift maske de kullanabilir.

"AVM'DEN HIZLI ÇIKAN KAZANIR"

* AVM'lere gitmeleri gerekenlerin, hedef dükkanları belirleyip hızlıca işlerini görüp çıkmaları gerekiyor. Uzun süre oralarda vakit geçirmemeliler.
* Virüsün yayılmasının yavaşlaması her birimizin davranışlarına bağlı. Tedbirlere bireysel anlamda uyum gösterirsek, bu hız kısa sürede düşer. Beklenmedik son dakika gelişmelerinin önüne bu şekilde geçebiliriz.

BARIŞ SAVAŞ
Sabah
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