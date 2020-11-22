Yasa dışı yayın yapan 272 internet sitesi erişime kapatıldı
|22 Kasım 2020 15:26
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Diyarbakır Valiliği, il jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir ayda yasa dışı yayın yapan 272 internet sitesinin erişime kapatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Bu kapsamda, "Yasa dışı bahis ve müstehcenlik" içerikli suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan herkesin erişebileceği şekilde yurt dışı kaynaklı yayın yapan 218, ABD ve Fransa'dan "PKK, KCK, YPG, YPJ terör örgütü propagandası" yapan 54 URL adresi tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, terör örgütü propagandası içerikli yayın yapan 54 internet sitesi hakkında düzenlenen raporun Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunularak erişim engellenmesi kararı, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 218 internet sitesinin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldığı bilgisi verildi.
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