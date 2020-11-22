Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı
|22 Kasım 2020 15:30
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Kırıkkale'de Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu heyecanı yaşandı. Sınava geç kalan bir aday, "Lütfen abi" diyerek görevlilerden içeriye alınmasını istese de içeri giremedi.
Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeki kavşaklar güvenlik görevlilerince barikatlarla kapatılınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine barikatlar kaldırıldı. Bazı adaylar, trafik yoğunluğu yüzünden sınava geç kaldıklarını söyledi.
Geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı
Sınavın yapıldığı okullardan Kırıkkale Lisesinde de adaylar geç kalınca KPSS'ye alınmadı. Sınava hazırlıksız geldikleri gözlenen adaylar üzerlerinde taşıdıkları cep telefonu, anahtarlık, cüzdan ve diğer özel eşyalarla içeriye alınmayınca eşyalarını okul duvarının kenarına bırakmak zorunda kaldı. Bir aday ise telefonunu bırakıp oradaki gazeteciye 'Bakarsınız abi diyerek koşarak içeri girdi.
Saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapatılarak, geç kalan adaylar sınava alınmadı. Bir aday ise görevlilere "Lütfen abi" diyerek içeriye alınmasını istedi. Bir aday, "3 dakika ile benim geleceğimi karartacağın şu an. Arabam bozuldu belki. Bu sınav 15 geçe" diyerek görevlilere tepki gösterirken, bir başka aday ise, "Daha sınava 15 dakika var. Niye biz mağdur ediliyoruz ki" dedi.
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