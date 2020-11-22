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Bakan Soylu'nun isteğine Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da bulunan Büyükçay deresinin ıslah ve rekreasyonu için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Bakan Pakdemirli ise, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" yanıtını verdi.
 22 Kasım 2020 15:33
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Bakan Soylu'nun isteğine Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da bulunan Büyükçay deresinin ıslah ve rekreasyonu için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Bakan Pakdemirli ise, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" yanıtını verdi.

Bakan Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti. Twitter hesabından açıklamada bulunan Soylu, "Hayalim...Yüksekova'dayım. Burada birçok hizmet yapıldı, yapılıyor. İlçenin tam ortasından Büyükçay deresi geçiyor. Sağı solu ıslah ve rekreasyon olursa kadınlar, gençler, çocuklar, herkes, ne güzel gezerler. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bir abi diyeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli ise, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" ifadesini kullandı.
DHA
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