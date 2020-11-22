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Kurtulmuş: Demokrasi pazarda satılan bir mal değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Sayın Çeviköz Amerika'dan demokrasi dileniyor. Yazıktır, günahtır, bu milletle dalga geçmeyin. Size oy veren milyonlarca CHP'li seçmeninize de haksızlık yapmayın. Demokrasi Amerikan pazarında satılan bir mal değildir"
 22 Kasım 2020 18:06
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Kurtulmuş: Demokrasi pazarda satılan bir mal değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Çeviköz Amerika'dan demokrasi dileniyor. Yazıktır, günahtır, bu milletle dalga geçmeyin. Size oy veren milyonlarca CHP'li seçmeninize de haksızlık yapmayın. Demokrasi Amerikan pazarında satılan bir mal değildir." dedi.

Çatalca'daki İstanbul Ticaret Odası Ortaokulunda gerçekleştirilen AK Parti Çatalca 7. Olağan İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurtulmuş, AK Partinin 4 ana özelliği olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bu özelliklerden ilki, AK Parti yerli ve milli partidir. İkincisi, AK Parti bütün Türkiye'nin partisidir, sadece bir bölgenin, bir sınıfın partisi değildir. AK Parti, demokrat ve millet iradesinden başka hiçbir gücü tanımayan bir siyasi partidir. AK Parti reformcu bir partidir." diye konuştu.

DEAŞ, PYD, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin arkasında kim olursa olsun sonuna kadar mücadele edileceğinin altını çizen Kurtulmuş, terör örgütlerine diz çöktürmek için mücadele vereceklerini söyledi. Kurtulmuş, Türk milletinin hedeflerine daha güçlü bir şekilde yürüyeceğini belirtti.

- "Demokrasi Amerikan pazarında satılan bir mal değildir"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Sözlerini cümle cümle çıkardım ki yanlış olmasın. Milyonlarca kardeşimizin oy veridiği bir partinin temsilcisi olarak sözlerine ve fikirlerine dikkat etmesi lazım. Diyor ki, 'Joe Biden'dan beklentimiz Türkiye için demokrasi vurgusu, temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapmasıdır.' ABD'de yeni başkan seçildi ya, herkes sıraya geçti. Sayın Çeviköz Amerika'dan demokrasi dileniyor. Yazıktır, günahtır, bu milletle dalga geçmeyin. Size oy veren milyonlarca CHP'li seçmeninize de haksızlık yapmayın. Demokrasi Amerikan pazarında satılan bir mal değildir. Demokrasi bu milletin bedel ödeyerek, bu milletin kanlarıyla sıvanarak, milletin içselleştirdiği bir yönetim tarzıdır. Demokrasiyi bu millet 27 Mayıs'ta şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehadetiyle bedelini öderek gerçekleştirmiştir."

Türk milletinin demokrasi bedelini 27 Mayıs darbecilerine karşı, 12 Eylül darbecilerine karşı ödediğini kaydeden Kurtulmuş, savaşarak, mücadele edilerek ve bedel ödenerek bu günlere kadar gelindiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Bu zat konuşmalarında tabiri caizse, mandacı bir zihniyetle konuşuyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim, tabiri caizse kendisini bir sömürge valisi zihniyetiyle bakan birisinin yerine koyarak konuşuyor. Türkiye başkasından demokrasi dilenecek bir ülke değildir."ifadelerini kullandı.

Çeviköz'ün bir başka açıklamasına değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi uluslararası alanda şikayet ediyor. 'Türkiye Libya'da BM ambargosunu bozmuştur' diyor. Daha vahimi, Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ı ziyaret etti ya, öyle anlaşılıyor ki ondan da rahatsızlık duymuş. Kendi cümlesini okuyayım, 'Kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılışını desteklemiyoruz.' diyor. Sen destekleme. Nerede Türkiye'nin milli menfaati varsa onun karşısında durduğunuz için bu millet de sizi sandıkta da desteklemiyor."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı konuşmada AK Parti teşkilatlarında çalışıp emek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Şenocak, "Bundan sonraki süreçte de yeni görev alacak arkadaşlarımız da bayrağı daha da yukarı taşımak için gece gündüz uğraş vereceklerinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Bizim işimiz çalışmak, gece-gündüz bize verilen görevi sonuna kadar en iyi şekilde taşımak için gayretimizi artırmaya çalışmak. Durmadan çalışan cesur ve yürekli Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Bize çizdiği istikamet, verdiği hedefler doğrultusunda 2023 hedeflerine varmak için tüm gücümüzü ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışını görmenin büyük bir şükür vesilesi olduğunu söyleyen Şenocak, bir Müslüman olarak buna şahit olmanın kendilerine nasip olduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

- Tek listeyle seçime gidildi

Kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra gündem, faaliyet, gelir-gider ve hesap kesim raporları okunarak, müzakere edildi ve delegelerin oylamasına sunuldu.

Gelecek dönem için tahmini bütçe raporu delegelere aktarılıp oylandıktan sonra mevcut AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan'ın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi. Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Şamil Ayrım, Nevzat Şatıroğlu, Abdullah Güler, Hasan Turan, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İnan ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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