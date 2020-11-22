Bu hastanedeki 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.
|22 Kasım 2020 20:31
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı.
Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.
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