1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Stokçuya yüksek ceza şart

Gıdada yüksek fiyat artışları vatandaşı bezdirdi. Tüketici dernekleri, verilecek cezaların ciroyla orantılı olmasını isterken, vekiller de "Vatandaş en çok fiyatlardan şikayetçi" diyerek tedbir istedi.
 26 Kasım 2020 07:16
+Aa- Yazdır
Stokçuya yüksek ceza şart

Gıda ürünleri tarladan depolara; sebze ve meyve ise seralara girdi, fiyat artışları hızlandı. Her yıl kış başında zirveye çıkan fahiş fiyat artışları özellikle gıda ürünlerinde tüketicilerin bütçesininde yıkıma sebep oluyor. Verimin azaldığı ayçiçeğinden üretilen yağda yüzde 50'ye varan fiyat artışları görülürken, et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bakliyattan yağa kadar hemen her üründe görülen fiyat artışlarının en önemli sebebin kontrolsüz stokçuluk ve nakliye sırasındaki kayıpların yanı sıra ticari vurgun hevesinin de bulunduğu belirtiliyor.

Her kesimden tüketiciyi bezdiren yüksek fiyatlar, Meclis'te milletvekillerinin de gündemine geldi. Vekiller, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a denetimlerin artırılması taleplerini iletirken "Stokçular üretim döneminde üreticiden alıp stokluyor. 1'e aldıkları ürünü 5'e satmaktan çekinmiyor. Bazı zincir marketler de maddi güçleri sebebiyle piyasada hakim duruma geldikleri için istedikleri fiyatı etikete yazıp tüketiciye sunuyor. Yüksek fiyatı gören tüketici de faturası hükümete kesiyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, sahadaki çalışmalarında vatandaştan en fazla duydukları şikayetin fahiş fiyat artışları olduğunu ifade etti.

KANUNİ DÜZENLEME ŞART

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu "Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Fahiş fiyat uygulayan iş yerlerini denetliyor. Fakat verilen cezaların caydırıcılığı konusunda endişelerimiz var. Fahiş fiyat cezası 10 bin lira ile 100 bin lira arasında. Bu miktarlar yerel market için büyük zarar ama en yüksek ceza bile dev zincirlerin, tek mağazasının günlük cirosu. Ayrıca yüksek fiyat sadece bir mağazada uygulanmıyor, bütün mağazalarda uygulanıyor. Ya ceza miktarı mağaza sayısıyla çarpılmalı, ya da ciroya göre düzenlenmeli" dedi. Ağaoğlu, tüketicilerin de tespit ettiği olumsuzlukları yetkili mercilere şikayetinin şart olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Pekcan da denetleme ve cezalandırmaların sürdüğünü ifade etti.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fikirtepe'de kentsel dönüşüm: İşte 10 maddede atılacak adımlar
26 Kasım 2020 07:05		 8 STK'dan bildiri: Depreme karşı tekiz
26 Kasım 2020 06:50
İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak
25 Kasım 2020 23:51		 İçişlerinden, kadına şiddetin önlenmesi için iki yeni adım
25 Kasım 2020 22:55
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Kasım 2020 22:36		 Erzurum'da, Covid19 olan sağlıkçının ücretinde kesinti olmayacak
25 Kasım 2020 22:22
İhtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan sürdürülecek
25 Kasım 2020 17:15		 Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
25 Kasım 2020 16:04
İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı
25 Kasım 2020 15:24		 Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi
25 Kasım 2020 15:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:16 - Stokçuya yüksek ceza şart07:05 - Fikirtepe'de kentsel dönüşüm: İşte 10 maddede atılacak adımlar06:50 - 8 STK'dan bildiri: Depreme karşı tekiz06:40 - Akdeniz'e 7/24 takip06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - FETÖ yeni ihanet peşinde
03:27 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik03:25 - Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik03:24 - Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik03:09 - İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var00:59 - 26 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:02 - Zorunlu hizmet süresini tamamlamış yönetici re'sen başka bir ile atanabilir mi?00:00 - Kendi işyerin olsun23:51 - İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak23:40 - Telefon dolandırıcılarının yeni yöntemi: Fiyatını eşim duymasın23:37 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yeni tedbir alınacak mı?
23:31 - Karı-koca 1 hafta arayla korona virüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zorunlu hizmet süresini tamamlamış yönetici re'sen başka bir ile atanabilir mi?
Kendi işyerin olsun
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
26 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
FETÖ yeni ihanet peşinde
Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Akdeniz'e 7/24 takip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çakılı kadro 4
yorumlara dadanmak 1
bir başkadır 1
bilim kurulu 2
maradona 2
kuraklık 2
Yung Felix-loco 2
18 yıl önce araba mı vardı türkiye'de 1
acı reçete 1
çift kişilik yastık 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 163 sağlık personeli alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Manisa Albeltaş 44 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam