'İyileşenler o ilaçlar sayesinde iyileşti, falan otu yiyerek, filan şurubu içerek değil!'

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 226 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayaz, Valilik toplantı salonunda Kovid-19 salgınındaki son durumu paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Vali Ayaz, burada yaptığı konuşmada, salgının tüm yurtta tırmanışta olduğunu söyledi.

Çankırı'da da vaka sayılarının hızlı tırmanışına devam ettiğini anlatan Ayaz, "İlk aşıların sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemize inşallah aralık ayının sonunda gelmesini beklemekteyiz. Bunları söylemekten muradım, vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz." dedi.

Daha az sosyalleşmeyle kayıp sayısının azaltılacağını dile getiren Ayaz, şöyle devam etti:

"Her yaş grubundan hastamız var. Yoğunluk orta bölgede, yani 55-65 yaş aralığında çok hastamız var. İstemediğimiz bir tablo. Sağlık sistemimizi zorlayan da bu. Hastaneye yatma oranı yükseldikçe maalesef zorlanıyoruz. Hastanemizde herhangi bir problemimiz yok. Şu an için ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız ama her kapasitenin bir sınırı var. Bu kapasitenin zorlanmaması adına hepimizin dikkatli olması gerekmekte ki vakaları belli bir düzeyde kontrol altında tutalım."

Yaklaşık bir ay içinde Çankırı'da 67 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatına kaybettiğine dikkati çeken Ayaz, "En son toplantımızda vefat sayısını 159 olarak açıklamıştık. Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 226'ya yükseldi. İşin hafife alınacak herhangi bir tarafı yok. Tablo her geçen gün ağırlaşmakta. Onun için aşılama çalışmaları başlayana kadar vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ayaz, Çankırı nüfusunun yüzde 15'ten fazlasının 65 yaş üstü olduğuna işaret ederek, kentteki koronavirüs hastalarının dörtte birinin 65 yaş üstü olduğunu, gençlerin büyükleri koruyamadığını vurguladı.

- "Verilen ilaçların kullanılmasıyla ilgili herhangi bir tereddüt olmasın"

Bazı Kovid-19 hastalarının verilen ilaçları kullanmadığını, daha sonra durumlarının kötüleşerek hastaneye başvurduğunu anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Verilen ilaçların kullanılmasıyla ilgili herhangi bir tereddüt olmasın. Bunca ayın tecrübesiyle hangi ilaçların kullanılacağıyla ilgili kararlar alıyorlar. Bunlara rağmen televizyonda, sosyal medyada izlediklerinde vatandaşlarımızın kendilerine verilen ilaçları kullanmaması gibi bir durumun söz konusu olması gerçekten üzücü. Bu, tabloyu ağırlaştırıyor. Ciğerlerinde herhangi bir problem yokken testi pozitif çıkmış olarak ilacı verilerek evine yerleştirdiğimiz vatandaşımız, 3-5 gün sonra ciğerleri tamamen tutulmuş halde durumu çok daha ağır, artık hastaneye yatıp oksijen desteği alması gerekir halde dönüş yapıyor. Bir kere daha uyarıyoruz, lütfen doktorlarımıza güvensinler. Arkadaşlarımız cansiparane şekilde uğraş veriyor. Koronavirüsün dünyada tedavi ilacı yok. Bütün ülkeler bu hastalığı iyileştiren farklı ilaçları kullanarak bugünlere kadar geldi ve devam ediyorlar. Bugüne kadar iyileşenler, atlatanlar, yoğun bakımdan çıkanlar o ilaçlar sayesinde çıktı. Yoksa falan otu yiyerek, filan şurubu içerek çıkmadılar."