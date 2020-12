İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı

İsrail'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Başbakan Benyamin Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapıldı.

Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda 'milyonlarca' doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

NEW: Prime Minister Benjamin Netanyahu receives the #Covid19 vaccine at the Sheba Medical Center in Tel Aviv pic.twitter.com/FQ5W1iwJ3W