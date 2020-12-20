İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu ve Sağlık Bakanı Edelstein'e, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı yapıldı.
|20 Aralık 2020 00:35
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İsrail'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Başbakan Benyamin Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapıldı.
Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda 'milyonlarca' doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.
Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.
NEW: Prime Minister Benjamin Netanyahu receives the #Covid19 vaccine at the Sheba Medical Center in Tel Aviv pic.twitter.com/FQ5W1iwJ3WBloomberg Quicktake (@Quicktake) December 19, 2020
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