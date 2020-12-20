1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Sağlık Bakanı Edelstein'e, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı yapıldı.
 20 Aralık 2020 00:35
+Aa- Yazdır
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı

İsrail'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Başbakan Benyamin Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapıldı.

Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda 'milyonlarca' doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Covid-19 aşısının ilk şişesi ve şırıngası müzeye konuldu
19 Aralık 2020 17:27		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti
19 Aralık 2020 13:26
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 76 milyonu geçti
19 Aralık 2020 10:07		 Ukraynalı Bakan: Türk SİHA'ları en etkili modern silah
19 Aralık 2020 10:02
FDA, Moderna aşısının kullanımına onay verdi
19 Aralık 2020 07:05		 BM'den çağrı: Türkiye'nin yükünü paylaşın!
18 Aralık 2020 22:32
ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu
18 Aralık 2020 21:33		 Koronaya yakalanan Macron'un katıldığı yemeğe suç duyurusu
18 Aralık 2020 21:16
Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç yeni tedbirler aldı
18 Aralık 2020 20:25		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:31 - Üniversitede 'taciz' raporu: Kuytuda değil, açıkta yapmış08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir
07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor
06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı
00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bütçe görüşmeleri 3
lafı gediğine koyunca eksiyi yemek 2
ortalama ömür 1
kabak tatlısı 3
saklı 2
fenerbahcenin ligden çekilmesi gerekliliği 2
Kayıp şehir Z 3
idal 1
tv karşısında uyuyakalmak 4
Napolyon Bonapart 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam