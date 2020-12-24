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İmamoğlu: Bence de Arapça okunmalıydı

Belediyenin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik tepkilere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir" dedi. İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun ise, iki gün önce, töreni eleştiren Murat Bardakçı için "Kendine "Hoca" dedirten biri İBB'nin Şeb-i Arus törenine dil uzattı. Mevlana der ki; İnsan gözdür görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır." demişti.
 24 Aralık 2020 16:05
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İmamoğlu: Bence de Arapça okunmalıydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Şeb-i Arus töreninlerinde, 700 yıllık geleneği tahrif ederek kadın-erkek karışık sema yapmış, Naat ve ayin Türkçeleştirilmişti.

Tarihçi yazar Murat Bardakçı bu uygulamaya dert tepki göstererek "Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik" demişti. Tıklayınız.

Diyanet İşleri Başkanlığı da 'Caiz değildir' açıklaması yapmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun ise eleştirilere sert tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, tarihçi Murat Bardakçı'nın ismini vermeksizin "Kendine "Hoca" dedirten biri İBB'nin Şeb-i Arus törenine dil uzattı. Mevlana der ki; İnsan gözdür görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır." demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay" başlığıyla düzenlediği "hesap verme" etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. İmamoğlu eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi

"Bir belediye başkanı, oturup da programları yazıp, çizmez, hazırlamaz. Böyle bir şey ne geçmişte ne bugün ne de bir başka belediyede olmamıştır. O bakımdan bu noktada bilgimin olmadığı bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım. Her durumda, her ortamda da bunu sağlamaya çalışıyorum. Hata olabilir, eksiklik olabilir; bakıyoruz, araştırıyoruz. Bu anlamda çok detaylı da araştırıyoruz. Şunu da net ifade edeyim: Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki, dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak, anlatırken Türkçe'mizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim."

"Basit bir konu değil"

Sürçle ilgili soruşturma yaptıklarını ifade eden İmamoğlu "Bize bazı kesimlerden baskılı bir tarifle 'görevden alın' vesaire gibi yazanlar çizenler oldu. Eksikler hatalar olabilir. Gayet iyi niyetle işini yapan insanlar vardır bizim aramızda. Eğitimli, liyakatli insanlardır. Eksiğine bakarız gediğine bakarız. Düzeltmesi için fırsat veririz. Düzelteceklerinden de hiçbir şüphem yoktur. Şunu net belirteyim; görevden alma konusunda meraklı olan birileri varsa bence onlar kendi sağına soluna baksınlar. Bizim idari süreçlerimizle ilgilenmesinler. Nihayetinde basit bir konu değil, inancımızla ilgili bir konuyu konuşuyoruz hassas ve dikkatli bir şekilde" dedi.
Memurlar.Net
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