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Koronada yeni endişe beyin sisi: On hastadan birinde hafıza kaybı

Türkiye'deki Kovid-19 hastalarında daha önce görülmeyen bir yan etki tespit edildi. Son bir ayda hastalığı atlatan 10 kişiden birinde hafıza kaybı ve felce neden olan 'beyin sisi' oluştu. Bunun, aylar sonra bile görülebileceğini belirten Prof. Derya Uludüz, "Uzun vadede unutkanlık, çağımızın hastalığı gibi olacak gibi görünüyor" dedi
 02 Ocak 2021 07:15
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Koronada yeni endişe beyin sisi: On hastadan birinde hafıza kaybı

Mart ayından bu yana dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün büyük bir etkisi daha ortaya çıktı. Kovid geçiren on hastadan biri hafıza ve odaklanamama, net düşünememe, baş ağrıları, uyku bozukluğu, anksiyete, kafa karışıklığı, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk gibi belirtiler yaşıyor. Kovid geçiren çocuklarda ise IQ düşüklüğü görülüyor. Beyin sisi olarak tanımlanan bu nörolojik yakınmalar kümesi yapılan araştırmalara göre hastalık geçirildikten sonra aylarca devam edebiliyorken kalıcı olmasından korkuluyor.

AYLARCA DEVAM EDEBİLİYOR

  • Koronavirüsün yeni semptomlarını Yeni Şafak'a anlatan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, "Mart ayından itibaren nörolojik vakaları duymayı başladık. Koronavirüsün yorgunluk, öksürük, eklemlerde ağrı, ateş gibi belirtilerinden hepimiz haberdardık. Çin kaynaklı vakalar farklılık gösteriyordu. İnme, felç ve aniden düşüp hayatını kaybeden hastaları görüyorduk. Beynin iltihaplandığı hastalar vardı. Aslında birçok hastada yaygın olarak ortaya çıkan nörolojik semptomları bilmiyoruz. Kovid geçiren hastaların çoğu, ilk enfeksiyonlarını takiben yaygın bir şekilde nörolojik yakınmalar kümesinden bahsediyor. Nedir bu belirtiler? Hafıza ve konsantrasyon sorunları, net düşünememe, baş ağrıları, uyku bozukluğu, anksiyete, kafa karışıklığı, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk. Bu nörolojik yakınmalar kümesini, genel anlamda beyin sisi terimiyle tanımlıyoruz. Yapılan araştırmalar, beyin sisinin koronavirüs geçirildikten sonra aylarca devam edebileceğini gösteriyor" dedi.

FELÇ RİSKİNİ DE TETİKLİYOR

Virüsün beyindeki oksijeni sevdiğini söyleyen Uludüz, "Beyin sisi dediğim tablo Kovid geçiren hastaların on da birinde oluyor. Yani on kişiden birinde görülüyor. Ön planda ağır geçiren hastalarda görüyoruz. Olmayan hikayeleri anlatma, konuşurken kelimeleri atlama, net düşünememe ve hafıza kaybı gibi problemler neredeyse bir buçuk ay sürüyor. Bunlar bizim hafıza kayıplarında gördüğümüz belirtiler. Virüs beyinde hafıza bölgesi dediğimiz bölgeyi tutup harap ediyor. Hafıza bölgesi oksijeni seven bir bölgedir. Kanla da oksijen taşındığı için. Virüste kan yoluyla geçiş yaptığından dolayı son birkaç ayda en çok gördüğümüz semptom. Uzun vadede unutkanlık çağımızın hastalığı gibi olacak gibi görünüyor. Koronavirüs geçiren çocuklarda IQ düşüklüğünü felçleri de gençlerde gördük. Normalde felç için bir hastalığınızın olması lazım bakıyorsun hiçbir belirti yok. 35-40 yaş arasında inanılmaz derecede felç riski tetikleniyor" şeklinde konuştu. Uludüz, bu tarz belirtileri ortaya çıkan hastaların acilen nörologa görünmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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