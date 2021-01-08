Tutuklanan başkanın akrabaları gizli tanık olmakla suçladıkları kadını darp etti
|08 Ocak 2021 18:30
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Suzan Çetin adlı kadın, rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın akrabası iki kadının kendisini gizli tanıklık yaptığı iddiasıyla darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
Ceyhan'da 5 Ocak 2021 tarihinde markete gittiği sırada sokak ortasında saldırıya uğrayan Suzan Çetin, kendisine saldıran kişilerin görevden alınan ve rüşvetten tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın akrabası D.A. ve A.A. isimli kadınlar olduğunu söyledi.
Yolda önünü kesen kadınların hakaret ederek kendisine vurmaya başladığını anlatan Çetin, "Bana neden saldırıyorsunuz dedim, bana sen gizli tanıksın dediler ve kafama vurdular. Önce hastaneye darp raporu almaya gittim, daha sonra emniyete gittim şikayetçi oldum. Kadir Aydar'la daha önceki olayımdan dolayı emniyette sadece suç duyurusunda bulunduğum, can güvenliğim yok diye dilekçem var dedim. Ben şu an zan altındayım, iftiraya uğradım. D.A. ve A.A.'dan şikayetçiyim, can güvenliğimiz yok, devletin bunu duymasını istiyorum. Devletim benim sesimi duysun, devletimize güveniyorum. Bu insanlar çok tehlikeli insanlar yani işleri güçleri saldırmak, dövmek, vurmak yeter ama haksız yere iftiraya uğradım" dedi.
Kendisine saldıranlar hakkında maddi manevi tazminat davası açacağını söyleyen Çetin. "Bu davanın sonuna kadar peşini bırakmayacağım. Bir kadın bir kadına bunu yapar mı, bunlar ilkelce şeyler, bu kadar çirkefleşmek olmaz ya. Bütün kadınlara sesleniyorum, birbirimize destek olalım, bunlar çok oldu artık iftiraya uğradım" diye konuştu.
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