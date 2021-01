WhatsApp bir kez daha geri adım atmayacağını açıkladı

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadeleri kullanıldı.

Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ