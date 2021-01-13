İstanbul'un yeni HES haritası 'artık bitiyor' dedirtti

Bakanlığın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yayınlanan koronavirüs risk haritasında sahil, işlek caddeler, siteler bölgesi ve yeşil alanlar dahil olmak üzere tüm bölgelerde yeni bir durum söz konusu.

İşte 2 aya yakın zamandır devam eden kısıtlamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve HES uygulaması ile Bakanlığın açıkladığı kritik koronavirüs risk haritası ve İstanbul'daki değişim.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika risk haritası açıklaması geldi. HES üzerinden yayınlanan haritada birçok ilçe, mahalle ve caddede koronavirüsün önceki ve sonrası hali adeta dudak uçuklattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu önerisi sonrasında topladığı kabine toplantısında Kasım ayı sonunda açıkladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam edilirken Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden açıklanan İstanbul kovid risk haritasında kritik bilgiler yer aldı.

İşte tüm vatandaşların yaşadığı bölgeyi kontrol edebileceği İstanbul koronavirüs risk haritasında sokağa çıkma yasağının da olduğu kısıtlamaların öncesi ve sonrasında oluşan güncel veriler;

BAKANLIĞIN SON DAKİKA VERİLERİ "ARTIK BİTİYOR" DEDİ

Haliç'in iki kıyısı olarak değerlendirilen Eminönü ve Karaköy'de daha önceki risk haritalarına oranla kırmızı bölgelerin neredeyse tamamen yok olduğu görüldü. Bölgede bulunan tüm cadde ve sokaklar, koronavirüs pandemi hastanalerin olduğu noktalarda bile inanılmaz bir değişim ve dönüşüm gösterdi. Tedbirlerin getirdiği son nokta SABAH.com.tr'nin HES uygulamasından yaptığı takiple ortaya çıktı.

EMİNÖNÜ, KARAKÖY VE TAKSİM'DE 50 GÜNDE MÜTHİŞ DEĞİŞİM

Eminönü, Karaköy sahil, Galata Kulesi, Pera Müzesi, Taksim Meydanı, Rahmi Koç Müzesi ve bölgelerinde koronavirüs risk haritası en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca Gümüşsuyu Caddesi'nden Dolmabahçe'ye inilen bölgede de yine koronavirüs risk haritasında alınan tedbirlerin faydalı olduğu görüldü. Güncel tablodan edinilen sinyaller vatandaşların yüreğine su serpti. İşte eski ve yeni hali ile İstanbul'un 50 günlük değişimi;

FATİH'TE TEK KIRMIZI ALAN ÇAPA!

Fatih ilçesinin risk haritasındaki görünümü de İstanbul'un diğer bölgelerindeki gibi tedbirler sonrası yeşil ve açık mavi renge dönmeye başladı. Öyle ki Fatih'te hastanelerin olduğu bölgeler dışında neredeyse hiç bir bölgede kırmızı alan kalmadı. Tek yoğun bölge Çapa'da hastane civarında görülüyor.

VATAN, MİLLET CADDELERİNDEKİ UMUTSUZLUK SONA ERDİ

Laleli Camii, Yenikapı civarı, Silivrikapı Caddesi, Kızılelma Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve Vatan Caddesi olarak bilinen bölgelerde de Fatih risk haritasında düşük risk seviyesi noktasına gelmiş durumda. Fevzipaşa Caddesi'nde ve Fatih Cami dolaylarında da düşüş kendini hissettirirken Çarşamba Pazarının kurulduğu bölge ve Balat'a inen mahallelerde nispeten kırmızılık kaldı.

TAKSİM BEŞİKTAŞ GEÇİŞİ

Taksim'den Beşiktaş'a doğru geçilen bölgelerde de yine hayatevesığar uygulamasında yer alan koronavirüs riski yoğunluğu haritası bilgileri ışığında Dolmabahçe Sarayı bölgesi, Ayaspaşa, Maçka Demokrasi Parkı, Ihlamur Kasrı, Harbiye, Dolapdere gibi bölgelerde de koronavirüs artık düşük seviyede seyrediyor.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI SAĞLIK TESİSİ BÖLGELERİNİ DE RAHATLATTI

Amerikan Hastanesi, Acıbadem Fulya, Şişli Etfal Hastanesi civarında sağlık Bakanlığı uygulamasının tedbir gereği uyarı durumunda olduğu görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayı sonlarında açıkladığı ve o dönemden bugüne kadar devam eden yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların faydası bu bölgelerde de kendini hissettirdi.

MECİDİYEKÖY'DE RİSK HARİTASI!

Koronavirüs Risk haritasında daha önce neredeyse kırmızı dışında hiçbir rengin kalmadığı Mecidiyeköy civarında da oldukça aşama kat edilmiş durumda. Bu kapsamda e5'in iki kenarında bulunan tüm noktalarda koronavirüsü riski geriye doğru çekildi. Gülbağ merkezde çok az bir kırmızılığın kaldığı güncel risk haritası vatandaşları artık tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılacağı konusunda adeta müjdeliyor.

GÜLBAĞ'DA NEFES ALACAK YER YOKTU

Gülbağ dışında Mecidiyeköy dolaylarında Şehit Er Sinan Namlı Caddesi, Köz Sokak, Vatan Caddesi, Taşocağı Caddesi, Okul Caddesi gibi merkezi ve işlek caddelerde risk tasının en düşük seviyede olduğu görülürken yine Metrocity, Trump Tower, Cevahir ve Torun tower bölgelerinde de koronavirüs riskinin oldukça azaldığı göze çarptı. Çağlayan Adliyesi civarında bile daha önceki haritayı neredeyse tamamen değiştiren bir tablo söz konusu iken buralarda koronavirüs bulaşı tehlikesinin eskiye nazaran çok az olduğu dikkat çekti.

KAVACIK'TAKİ ACI TABLODA SON DURUM

İstanbul Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün diğer ayaklarının bulunduğu Kavacık bölgesi de rahatlayan diğer noktaların arasına girmeyi başardı. Bu kapsamda İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinden Kavacık kavşağına kadar olan bölümde ikinci dalga döneminde adeta kan ağlayan haritada nerede ise hiçbir kırmızı alan kalmadı.

RİVA YOLU, OTAĞTEPE DAHİL.

Beykoz Devlet Hastanesi'nin civarındaki risk haritası bile açık sarı renkte görülürken aşağıya doğru inildiğinde Cengizhan Caddesi yeni Riva yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Boğaziçi Caddesi, Otağtepe Fatih korusu, Göztepe mesire alanları, ve Kavacık bölgelerinde Bugün itibarıyla koronavirüs bulaşma riski yüzde sıfır ila 5 aralarına kadar geriledi.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA İSTANBULLULARA MÜJDELİ HABER

Rumeli Hisarı bölgesi: Covid-19 mücadelesinde gelinen son durumu ve müjdeli haberi insanlara adeta sinyal olarak veren HES uygulaması koronavirüsle verilen mücadelede Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunun belgesi haline geldi. Bakıldığı zaman Rumeli Hisarı, Cevdet Paşa Caddesi, Arnavutköy sahil, Ahmet Adnan Saygun caddesi, Aydın Sokağı, Büyükdere Caddesi, ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağının olduğu bölgede Bilgi Sokak, O2 Yanyol, İstanbul Teknik Üniversitesi bölgesi ve Levent Caddesi'nin neredeyse tamamı artık güvenli durumda.

REHAVETE KAPILMAZSAK MÜJDELİ HABER YAKIN

Gelinen tabloda kısıtlamaların faydası görülürken rehavete kapılmamak önemini Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu başta olmak üzere uzmanlar sık sık vurguluyor. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılacağını müjdesini verirken zor süreçler içerisinden gelinerek elde edilen bu başarının yeniden başa dönmemesi için vatandaşları tedbirlere uyumaya özellikle TMM olarak ifade edilen maske mesafe temizlik kurallarını ihmal etmemeye çağırdı.

KORONAVİRÜS ÜMRANİYE'Yİ ESİR ALMIŞTI, İŞLER DEĞİŞTİ

Koronavirüs risk haritasında daha önceki ikinci pik sürecinde ümitsizliğe getiren günlerdeki son tırmanış ile adeta kırmızı haritaların İstanbul özelliğindeki sembolü haline gelen Ümraniye'de alınan tedbirler bugün itibariyle işe yaramış görünüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisi ile hazırlanan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması ile elde edilen güncel verilerde Ümraniye'de daha önce hiçbir yeşil alanın kalmadığı risk haritası artık tamamen yeşile dönmek üzere olduğu görüldü.

TEK KIRMIZI ALAN EGEMENLİK CADDESİ CİVARINDA

Bu kapsamda Ümraniye ve çevresine bakıldığında Ümraniye Belediyesi, Eşref Bitlis Caddesi, Mavera Caddesi, Veli Sokak, İstanbul beyin Hastanesi, Adem Yavuz Caddesi, İnönü Caddesi ve Sütçü İmam Caddesi'nde artık koronavirüsü riski yok denecek kadar azalmış durumda nokta yalnızca Egemenlik Caddesi civarında küçük bir kırmızı alanın kaldığı görülüyor.

M. FATİH GEDİMAN