2021 EKPSS tercihlerine başvurular bugün alınacak
|13 Ocak 2021 09:34
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayında hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı.
"Atama Yapılacak 2.140 Kadro İçin Engellilerin Tercih İşlemleri Bugün Başlayacak"
Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı.
Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı.
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan "Tercih Kılavuzu"na göre gerçekleştirebilecek.
"Devlet Korumasından Yararlanmış 1.093 Gencimizi Kamuda İstihdam Ediyoruz"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1.093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 saat 23:59'a uzatıldığını açıkladı. Selçuk, "Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 Salı gününe kadar uzatıldığını kaydetti.
Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlandığını belirten Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.
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