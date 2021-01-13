1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatih Terim'den ayrılık sinyali: Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ''Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.
 13 Ocak 2021 09:45
+Aa- Yazdır
Fatih Terim'den ayrılık sinyali: Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlandı. Uzatmaya giden karşılaşmada Yeni Malatyaspor, 102. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 120'de Luyindama ile 1-1'i yakaladı ve karşılaşma penaltılara gitti. Galatasaray, seri penaltı atışları sonrasında 7-6 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

''Kupada devam ettiğimiz için mutluyum"

Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "İki taraf için de zor bir maç oldu. Malatya'yı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele etti. Neredeyse kazanabilirdi de... Geç oldu, güç oldu ama oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Saat gece yarısı 12'yi geçti, ağır mesaideyiz. Daha uçağa binip İstanbul'a gideceğiz. Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa yoğun günler yaşatıyor. Son 8'e kaldık. Kupada devam ettiğimiz için mutluyum" dedi.

''Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor''

Fatih Terim, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi. Bu sözlerin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada #YalnızdeğilsinFatihTerim hashtagini açarak Terim'e destek vererek yönetimi istifaya davet etti. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

''Her iki taraf da beraberce oyunu güzelleştirdiler''

Karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini aktaran Terim, şöyle konuştu: "Bugün geç oldu güç oldu ama oldu. O yüzden memnunum. Malatyaspor'u, Hamza hocayı ve oyuncularımı kutluyorum. Her iki taraf da beraberce oyunu güzelleştirdiler. Son dakika rakip de turu geçebilirdi. Artık çeyrek finale kaldık. Artık önümüzdeki rakipleri bekleyeceğiz."

Taraftar sahip çıktı

Yeni Malatyaspor maçının ardından sözleşmesinin Mayıs ayında biteceğini söyleyen ve ayrılık sinyali veren Fatih Terim'e taraftar büyük destek verdi. Sarı Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada yalnızdeğilsinFatihTerim hashtag'i altında binlerce mesaj yazdı. İşte sosyal medyada Fatih Terim tepkileri...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray çeyrek finale yükseldi
12 Ocak 2021 23:43		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı
12 Ocak 2021 14:38
Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım
12 Ocak 2021 13:17		 Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a... 'Sen haddini bileceksin'
12 Ocak 2021 10:10
Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü
11 Ocak 2021 20:43		 Beşiktaş Başkanı Çebi koronayı ikinci kez yendi
11 Ocak 2021 18:52
Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması: Hala bir rüya
11 Ocak 2021 18:34		 250 Bin kişilik online spor etkinliği
11 Ocak 2021 15:31
Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı
10 Ocak 2021 21:08		 Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı
09 Ocak 2021 21:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:11 - Hamsiye rağbet düştü, Barbun ve Mezgit satışı yükseldi10:08 - 2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı10:04 - Sanayi üretimi yüzde 11 yükseldi10:03 - Borsa güne yükselişle başladı10:00 - PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu09:53 - CİMER'e yapılan başvuru sayesinde 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
09:45 - Fatih Terim'den ayrılık sinyali: Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor09:43 - EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde09:42 - Vali, su tasarrufu çağrısı yaptı09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:37 - FT'den 'Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik adımları' analizi09:34 - 2021 EKPSS tercihlerine başvurular bugün alınacak
09:28 - Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi09:26 - Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı09:25 - Sözcü Gazetesi 1. sayfa manşeti neden çıkarıldı?09:23 - Halen görevde polis ve öğretmen dahil 12 FETÖ gözaltısı09:12 - Aşı randevuları verilmeye başlandı
09:10 - Para ile ödev ve tez hazırlayanlara YÖK'ten suç duyurusu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avı... 1 yıl takip edildi, 5 milyon euro ile yakalandı
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
Aşı randevuları verilmeye başlandı
Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon
Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!
Whatsapp'a para cezası sonrası engelleme gelebilir
İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak
2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 2
hava kirliliği 2
Ekru 1
yol tutması 2
fobi 1
bilinen en kısa hikaye 1
12.01.2021 fenerbahce vs baskonia maçı 6
içinden tren geçen pazar yeri 3
aşıla uygulaması 1
trafik kazası 2
SON İLANLAR
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 2 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam