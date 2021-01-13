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Tüketiciyi Destekleme Derneğinden 'WhatsApp' uyarısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal:- "Mahremiyetin söz konusu olduğu hissiyatını vererek bugüne kadar milyonlarca insanın mesajlaşma, arama ve dosya gönderme gibi konularda kullandığı WhatsApp'ın aldığı karar sonrası tüketicilerimizin tercihi değişmeli. Yerli ve milli uygulamalara ağırlık vermeliyiz"
 13 Ocak 2021 11:32
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Tüketiciyi Destekleme Derneğinden 'WhatsApp' uyarısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, WhatsApp'ın geçen hafta kullanıcılarına şart koştuğu sözleşmenin bireysel güvenliği tehlikeye sokacağını belirterek, tüketicilere yerli sohbet programlarını kullanmaları önerisinde bulundu.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretsiz sunulan WhatsApp ve benzeri uygulamaların, bir zaman sonra gelir amacıyla kişisel verileri kullanabileceğini ifade ederek, tüketicilerin önemli kişisel bilgilerini sosyal medya platformlarından paylaşırken dikkatli olması gerektiği söyledi.

Özellikle WhatsApp'ın "uçtan uca şifreleme" özelliğinin tüketicide paylaşım yaparken rahatlığa sebebiyet verdiğini dile getiren Bakal, "Mahremiyetin söz konusu olduğu hissiyatını vererek bugüne kadar milyonlarca insanın mesajlaşma, arama ve dosya gönderme gibi konularda kullandığı WhatsApp'ın aldığı karar sonrası tüketicilerimizin tercihi değişmeli. Yerli ve milli uygulamalara ağırlık vermeliyiz." dedi.

- "İki kişinin bildiği sır değildir"

WhatsApp'ın sözleşmeyi onaylamayanlara kullanım hakkı vermeyeceğine dikkati çeken Bakal, şöyle konuştu:

"Neredeyse tüm profesyonel firmalar grup yazışmalarını bu uygulamadan yapıyor. Biz de dernek olarak grup mesajlaşmalarımızı WhastApp üzerinden yapıyoruz. Fakat şimdi arkadaşlarımızla farklı programa geçme kararı aldık. Yakın zamanda söz konusu uygulamayı kullanmayacağız. Çünkü sözleşmeye göre, kişisel verilerin kullanım hakkını istiyorlar. İki kişinin bildiği sır değildir. Bu yüzden de sözleşme kullanıcılarına çok da güven vermiyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği başkanı olarak, vatandaşlarımızın bu konuyu ciddiye almasını öneriyorum."

Sosyal medya platformlarında yapılan arama ve yazışmalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakal, "Bu tarz sözleşmeler olmasa bile biz bilinçli tüketici olmayı öğrenmeliyiz. Yaptığımız tüm yazışmaların, aramaların, paylaşımlarımızın birileri tarafından ele geçirilebileceği düşüncesiyle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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