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Sağlık çalışanları için Kovid-19 aşı randevuları MHRS'de güncellendi

Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için MHRS'ye "aşı randevu" bölümü eklendi- Sağlık çalışanları, MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek- Sağlık çalışanlarının ardından belirlenen öncelik sıralamasına göre vatandaşlara da aşılama gerçekleştirilecek
 13 Ocak 2021 13:43
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Sağlık çalışanları için Kovid-19 aşı randevuları MHRS'de güncellendi

- Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sistemin devreye alınmasının ardından aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kişilere bildirim yapılacak.

Ayrıca sağlık çalışanları, MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Sağlık çalışanlarının ardından belirlenen öncelik sıralamasına göre vatandaşlara da aşılama gerçekleştirilecek.

30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşılarının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında yapılan analizlerinin bugün tamamlanması bekleniyor. Analiz sonuçlarından olumlu sonuç alınması durumunda aşı için "Acil Kullanım Onayı" verilecek.

- Aşılar süreç içinde Türkiye geneline dağıtılacak

Bu süreçte aşıların, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtımına da başlandı. Aşıların, süreç içinde Türkiye genelinde tüm illere dağıtımı tamamlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçen aralık ayında yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlendi ve bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

- "Vatandaşlar hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek"

Vatandaşlar ise aşılama takvimi doğrultusunda Kovid-19 aşısı için MHRS üzerinden "https://www.mhrs.gov.tr/" veya "Alo 182"den randevu alabilecek.

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden, aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirlendi.

Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.

Söz konusu inaktif aşılar, 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak.

Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.

Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını web sitesinden görebilecek.

- Aşılar nasıl yapılacak

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.

Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.

Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.

Anadolu Ajansı
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