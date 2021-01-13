Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 18.00'de aşı gündemi ile toplanacak.
|13 Ocak 2021 16:52
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