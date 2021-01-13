Bayındır Memur-Sen, Soylu'dan AFAD için istihdam talep etti
|13 Ocak 2021 17:41
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı makamında ziyaret etti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk, Gökhan Şimşek ve Levent Tosun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı makamında ziyaret etti.
AFAD kurumuyla alakalı görüşmelerin gerçekleştiği ziyarette AFAD'da çalışan personelin talepleri, sıkıntıları, iş yükü ve yeni istihdam gerçekleştirilmesi hakkında istişareler yapıldı.
Tufanoğlu, ilgi ve alakalarından ötürü Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti.
Bakan Soylu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yönetim kurulumuza
sendikal çalışmalarda başarı dileklerinde bulundu.
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