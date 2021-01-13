Sivas-Tokat kara yolu kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı
Sivas-Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
|13 Ocak 2021 21:36
|+Aa- Yazdır
Sivas-Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kenti Tokat'a bağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Çok sayıda aracın yağış nedeniyle mahsur kaldığı bölgede yolun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde etkili olan sulu kar yağışı da yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır'da 'izole rota' olmaya aday gizli hazine: İkiz Şelale
13 Ocak 2021 22:59
|Kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar yağışı başladı
13 Ocak 2021 21:30
|'Türkiye'nin Maldivleri' 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı
13 Ocak 2021 21:29
|İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi
13 Ocak 2021 21:08
|Durumu riskli çıkınca polis çağırdılar! 'Turp gibiyim' deyip oynadı
13 Ocak 2021 17:43
|Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
13 Ocak 2021 17:10
|Antalya'ya sağlık çalışanları için 25 bin 880 adet aşı geldi
13 Ocak 2021 16:43
|Vatandaş talep etti, doktor Belediye Başkanı muayene etti
13 Ocak 2021 16:16
|Yaşlı adam, boyu kadar balığı böyle yakaladı
13 Ocak 2021 16:09
|Eskişehir'de son 94 yılın en yüksek ocak ayı sıcaklığı kaydedildi
13 Ocak 2021 15:16