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Yağmur barajlara yaradı: İstanbul barajları yüzde 25 doldu

Üç gündür İstanbul'a düşen yağışla barajların doluluk oranı yüzde 25'e yükseldi. İzmir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, yollar suyla kaplandı. Araçlar yolda kaldı. Buca'da sele kapılan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna güçlükle kurtarıldı
 14 Ocak 2021 06:40
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Yağmur barajlara yaradı: İstanbul barajları yüzde 25 doldu

Türkiye'nin batısı ve Marmara bölgesi dün sağanak yağışa teslim oldu. Yağışın en çok vurduğu kent ise İzmir oldu. Kentte salı akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Buca'da bir anda bastıran sağanakla birlikte eğimli sokaklarda sel yaşandı. İlçede sele kapılan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına yerini kent merkezinde yağmura, bazı ilçelerdeki yüksek kesimlere ise kar yağışına bıraktı. Kuraklığın alarm verdiği Konya Ovası da yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu.

İlçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde de selle sürüklenen 4 otomobil, birbirine çarparak durabildi. Üçkuyular Mahallesi'nde yükselen sular nedeniyle kullandığı motosikletten düşen kurye Mustafa K'ye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli sağanağın sel ve su baskınlarına neden olduğu İzmir'de kent merkezi 77,9 kilogram yağış aldığını açıkladı.

İzmir Tire'de bir polis memuru, trafik yoğunluğunu gidermek için yolda biriken kumu eline aldığı kürekle temizledi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'DA SU BASKINLARI YAŞANDI

Antalya'da ise Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Zemin kattaki bazı evlerde su baskını yaşandı. Aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli fırtına nedeniyle Yıldız Mahallesi'nde park halindeki otomobil, devrilen ağacın altında kaldı, araçta hasar oluştu. Farklı bölgelerde uçan çatılar ve kopan ağaç dalları savruldu. Manisa'da da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

İzmir'in Buca ilçesinde sel sularında sürüklenen kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Bazı evlerin bodrum katlarına su basarken, adeta göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. MASKİ ve itfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde yoğun mesai harcadı.

Barajlarda su yüzde 5,5 arttı

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da da sağanak yağmur etkili oldu. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da görülen sağanak yağış barajları kısmen doldurdu. İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı bir önceki güne göre yüzde 5.5'lik artışla 24.66'ya yükseldi. En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajı'nda görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı yüzde 94.23'e yükseldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, 'Seni çok özledik... Her bir damlan için şükürler olsun' ifadelerine yer verdi.

TUNCA NEHRİ TAŞTI

Sağanak yağıştan en çok etkilenen kentlerden biri de Edirne oldu. Kentte etkili olan sağanak yağış sebebiyle 32 saatte debisi 20 kat artan Tunca Nehri'nin bazı köprüleri yatağından taştı. Polis köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgedeki azı tarım arazileri suyla doldu. Tunca Nehri'nde "kırmızı", Meriç Nehri'nde ise "sarı" ikaz durumu sürüyor.
Yeni Şafak
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