Karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıldığı iddiası
|14 Ocak 2021 09:17
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Bazı kişilerin sofralardan eksik edilmeyen baharatlar karabiber, pul biber ve sumakta maliyeti düşürmek için katkı maddeleri kullandığı iddia edildi. Karabibere irmik, sumağa gıda boyası ve kepek katıldığı, pul biberi biber saplarının gıda boyasıyla renklendirilerek satıldığı ileri sürüldü.
Adana'da uzun yılladır aktar dükkanı işleten İbrahim Ceyhan (35), her üründe olduğu gibi baharatta da hileler yapıldığını söyledi. Sumağın içerisine limon tozu karıştırarak tat verenlerin olduğunu söyleyen Ceylan, vatandaşların güvenmedikleri yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
UCUZ BAHARATLARA DİKKAT
Toz biberde, biberin kullanılmayan çekirdeği ve saplarının karıştırılarak gıda boyası takviyesiyle hile yapıldığını aktaran Ceylan, "Gözünüzle görmediğiniz karabiberi de vatandaşların almasını tavsiye etmiyorum. Karabiberde ise irmiği kavurup makineden çekerek karabiberin içerisine karıştırıyorlar. Bunun gibi birçok maliyet düşürecek yöntemleri kullananlar var. Vatandaşlarımız ham karabiberleri gözlerinin önünde çektirerek alsınlar. Önceden çekilen toz halini almasınlar. Şu anda piyasada karabiber 60 lira, sumak 50 lira, toz biber de 45 liradan satılıyor. Kısacası bu fiyatların altında bu ürünler satılıyorsa mutlaka o üründe bir sıkıntı vardır'' dedi.
BAHARATLARADA HİLE KARIŞTI
En çok hileye müsait baharatın sumak olduğunu söyleyen Salih Altunsoy (29), "Sumağın içerisine kepek, limon tozu katıp, gıda boyasıyla renklendirerek birinci kalite sumak diye satıyorlar. Karabiberin içerisine esmer bulgur kavurup makinede öğüterek satıyorlar. Önceki yıllarda toz biber için kiremit tozu kullanıyor derlerdi. Ancak ben hiç karşılaşmadım. İkinci kalite biberi alıp sapı, çekirdekleriyle beraber çekerek gıda boyası karıştırarak satanlar görüyoruz'' diye konuştu.
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