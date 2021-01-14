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Erik altınla yarışıyor! Kilosu bin lira

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan erik bugünkü fiyatıyla dudak uçuklattı. Yaz aylarında kilosu 2-3 liraya kadar düşen yeşil eriğin fiyatı altınla yarışıyor.
 14 Ocak 2021 10:03
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Amasya'da 60 grama denk gelen 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor.

Kış mevsiminde de manav tezgahlarında yerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni erik oldu. 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yeşil eriğin fiyatını öğrenen bir vatandaş, "Kuyumcu dükkanına mı geldim yoksa manava mı" diyerek şaşkınlık yaşadı. Manava değil de kendini kuyumcu dükkanına girmiş gibi hissettiğini söyleyen Cumali Tanrısever, "Manavımız 3 tane eriğe '60 lira' dedi. Şu an şaşkınlık içerisindeyim.

Yazın özellikle hiç para vermeden aldığımız yerler oluyordu. Malum kış mevsiminden dolayı bulunmayan bir meyve, ben kilosunu 20-30 liradan alırım diye düşünüyordum. 3 tanesi 60 liradan tanesi 20 liraya geliyor. İlk girdiğimde burası manavlıktan kuyumculuğa dönmüş dedim" ifadelerini kullandı. Küçük yaşlardan beri ilçede pazarcılık işi yapan manav Mustafa Karatağ ise, "Malum kız mevsimi, korona virüs salgını ve üretimin az olması nedeniyle erik artık kilo ile değil tane ile satılıyor. Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor. Aşeren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler işletmemize gelip istedikleri ürünü bulunca mutlu oluyorlar" dedi.

Eriğin fiyatını yüksek bulan müşterilerin korona virüs tedbirleri kapsamında el sıkışmadan pırasa ile pazarlık yapması ise ilginç görüntüler oluşturdu.
İhlas Haber Ajansı
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