4 il için kar yağışı uyarısı
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, gün içerisinde havanın karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı geçmesi bekleniyor.
|14 Ocak 2021 10:43
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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, gün içerisinde havanın karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağı tahmini yapılan açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zamanla batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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