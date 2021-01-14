Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentine ulaştı
|14 Ocak 2021 11:28
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerinin araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine ulaştı.
ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyeti taşıyan uçak sabah saatlerinde havaalanına ulaştı.
Heyet üyeleri varışta yapılan Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.
Araştırmacılar 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkilerle yapacakları çevrim içi toplantılarla çalışmalarına başlayacak.
Heyetin araştırmasının kapsamının ne olacağı, kanıt toplayıp toplamayacakları konusunda bilgi verilmedi.
DSÖ heyeti, geçen hafta Çin'e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.
- Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü
Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.
Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.
- Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti
Çin daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.
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