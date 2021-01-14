Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi erimeye başladı
|14 Ocak 2021 11:37
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Ardahan-Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi, son günlerde havaların ısınmasıyla erimeye başladı.
Kış mevsiminde donması nedeniyle üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzlar, sıcak havanın etkisiyle eriyor.
Çıldır Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde normalin üstünde seyreden sıcak hava dolayısıyla Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyinde kısmen erimelerin başladığını söyledi.
Vatandaşların buz üzerine çıkmaması uyarısı yapan Taş, "Özelikle son 2 gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle gölün buzunda kısmen çözülmeler meydana geldi. Biz de buna tedbir amaçlı buzun üstüne çıkılmamasını istedik. Önümüzdeki günlerde beklenen kar ve soğuk havayla birlikte buzun eski haline dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Balıkçılık yapan Turhan Kılıç da bölgeye balık avlamak için ağ bıraktıklarını belirterek, "Bundan sonra bu ağları toplamak çok zor olacak. Buz eridiği için şu an ağların olduğu yere gidemiyoruz. Özellikle orta kısımlarda çok ciddi erimeler mevcut. Göl önümüzdeki günlerde tekrar donmazsa binlerce liralık zararımız olacak. Çünkü daha önce atılan ağları toplayamayacağız. Sıcaklık aniden bastırdı, şaşırdık." dedi.
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