Yavru köpeklerin kuyruklarının kesilmesiyle ilgili iki belediye çalışanına soruşturma
|14 Ocak 2021 14:43
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Çubuk ilçesinde, bazı yavru köpeklerin kuyruklarının kesilmesiyle ilgili iki belediye çalışanı hakkında idari işlem uygulandı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, Çubuk Doğal Yaşam Parkı ve yemleme alanında bazı yavru köpeklerin kuyruklarının kesilmesine ilişkin fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine durumdan haberdar olduklarını ve büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.
"Çok hassas olduğumuz, asla tasvip etmeyeceğimiz olayla ilgili derhal soruşturma başlattık. Sağlık İşleri Müdürü açığa alınmış, barınakta sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımıyla görevli bir kişinin de iş akdine son verilmiştir." bilgisini paylaşan Demirbaş, sokak hayvanlarına karşı yapılan kötü muameleye asla müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.
Başkan Demirbaş, olayı yetkili makamlarla detaylıca paylaştıklarını bildirerek, duyarlı tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Öte yandan, kuyruğu kesilen yavru köpekler, ilk tedavilerinin ardından İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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