Akşener: Özdağ'ın ihraç kararında yargı çok hızlı çalıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi kararının mahkemece iptal edilmesine ilişkin, "Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı, bu çok manidar. Bütün yargıyla işi gücü olan insanlara inşallah örnek olur bu hızlı karar verme işlemi." dedi.

Akşener, Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Akşener'e İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

Akşener, ziyaretinin sonunda basın mensuplarının "Kovid-19 aşısı olacak mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Aşı olacağız elbette. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu oldu, orada biri sorun yok fakat aşıyla ilgili insanlar endişeli, dolayısıyla vatandaşın aşı olma meselesinin çok açık net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. 'Bakanlar olur, vatandaş bakar' olmasın. Aşıyı Bakan olur, vatandaş da bakar hale gelmesin. Özellikle esnaf geziyoruz, onların çalışanları dolmuşla, minibüsle ve toplu taşıma araçlarıyla geliyor. Fabrikalara aynı şekilde. O insanların derhal ve ücretsiz aşılanması lazım. Aşı konusu çok hassas ve kamuoyuna her bir safhasının anlatılması lazım. Ne zaman başlanılacak, ne zaman olacak... Bizim mesela bir hekim milletvekili arkadaşımız Sayın Çıray, dün kendisiyle konuştuk, aramış kendisine aşıyla ilgili randevu vermemişler. Bu tür hikayeler duyuyoruz, sıradan vatandaş ne yapacak? Onun için en önemlisi bu."

- "Siyasi etik yasasını elbette çok önemli buluyorum"

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi etik yasası talebine ilişkin, "Siyasi etik yasasını elbette çok önemli buluyorum ben. Kendisine katılıyorum o konuda." dedi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihraç kararının mahkemece iptal edilmesine dair de Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı, bu çok manidar. Bütün yargıyla işi gücü olan insanlara inşallah örnek olur bu hızlı karar verme işlemi. Diğer taraftan hatırlatırsınız Sayın Bahçeli'nin bir hızlı yargılama, çok uzun süre tutuklulukların doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu. Demek ki yargı Sayın Bahçeli'nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o zaman. Bu arada çok uzun süre dava açılmış, ifadesi alınmamış partimizde ben başta olmak üzere insanlar var. Beş yıldır benim bir davam var sürüyor. Darısı onun başına. İl başkanımızın kendi kendine müracaatı var. Orada da demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu, çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur."

Özdağ'la ilgili "Süreç yeniden mi başlayacak?" sorusuna Akşener, "Onu bilemem. Biz esnafı gezdik, hep beraber gezdik. Bize burada aşıyı soran oldu endişe sahibi olduğu için. Onun dışında siyasi partilerin iç bünyesindeki hiçbir konuda soru soran esnaf olmadı, müşteri olmadı. Daha ilginci FETÖ'cü, hain, darbeci, en son 'sözde' meselesi üzerine de bir soru soran olmadı. Kaç gündür geziyoruz, bu ikinci gün, bir soru soran olmadı. Dolayısıyla biz kendi iç bünyemizdeki meselelerle vatandaşımızın meselelerini örtmeyeceğiz. Su yolunu bulur, orada bir sorun yok." diye konuştu.

Akşener, Özdağ'ın tepki gösterdiği Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın dile getirdiği, "İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" sözlerine ilişkin soruyu da yanıtsız bıraktı.

Açıklamasının ardından Kartal'dan ayrılan Akşener, daha sonra Tuzla'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.