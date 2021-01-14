1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telegram'ın kurucusu: Erdoğan'ın Telegram'a katılmasından onur duyduk

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Telegram'a katılmasından onur duyduklarını belirtti.
 14 Ocak 2021 17:22
+Aa- Yazdır
Telegram'ın kurucusu: Erdoğan'ın Telegram'a katılmasından onur duyduk

WhatsApp'ın şubat ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde.

Son günlerde WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yeni açıklamalarda bulundu.

"TARİHİN EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇÜ"

Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz." dedi.

"ERDOĞAN'IN BİZİ TERCİH ETMESİNDEN DOLAYI ONUR DUYDUK"

Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanalı açtı. Liderlerin bizi tercih etmesinden dolayı onur duyduk." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Özdağ'ın ihraç kararında yargı çok hızlı çalıştı
14 Ocak 2021 16:44		 Bahçeli: Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı yaşayacak
14 Ocak 2021 16:40
'Milletvekili sağlık çalışanları kontenjanından aşı oldu' iddiaları yalanlandı
14 Ocak 2021 16:30		 AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
14 Ocak 2021 16:21
İyi Parti'de Ümit Özdağ krizi: İl binasının kilidi değiştirildi, il başkanı binaya giremedi
14 Ocak 2021 14:31		 Ümit Özdağ: Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım
14 Ocak 2021 13:23
Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak
14 Ocak 2021 11:00		 Tuma Çelik'in mesajları iddianameye girdi
14 Ocak 2021 08:28
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
14 Ocak 2021 08:19		 Bolu'da, Millet İttifak'ında kriz çıktı
14 Ocak 2021 07:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 milyon doz aşı daha gelecek18:39 - THY, uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı18:30 - Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz'a PKK üyeliğinden iddianame18:23 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:09 - Başkent'te aile içi kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti18:05 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 250 bine yaklaştı
17:57 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:51 - Dolar 7,40 TL'nin altına geriledi17:47 - Üvey oğlunu hortumla döverek öldüren kadına, ağırlaştırılmış müebbet17:32 - Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 4 kadın şüpheli daha serbest17:28 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi17:27 - Sinovac'tan aşının etkinlik oranına dair açıklama
17:23 - Aşı randevusu nasıl alınır?17:22 - Telegram'ın kurucusu: Erdoğan'ın Telegram'a katılmasından onur duyduk17:01 - BiP'e son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı katıldı16:56 - Bu üniversiteler lisansüstü alımlarda ücret almakta ısrarcı16:53 - Tevfik Göksu: 142 halk ekmek büfesinin açılmasına izin veriyoruz
16:44 - Aşı olan Bilim Kurulu üyesi yan etkileri açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
4 il için kar yağışı uyarısı
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 250 bine yaklaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
Yüeçiler 1
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
askerde dedem de babam da ben de topçu olmamız 1
budist rahiplerin turuncu giymesi 1
karanlık madde 1
Giant's Causeway 1
şarkıları bir buçuk hızda dinlemek 1
internet bilgileri 3
12.01.2021 fenerbahce vs baskonia maçı 6
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam