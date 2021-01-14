Telegram'ın kurucusu: Erdoğan'ın Telegram'a katılmasından onur duyduk
|14 Ocak 2021 17:22
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WhatsApp'ın şubat ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde.
Son günlerde WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yeni açıklamalarda bulundu.
"TARİHİN EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇÜ"
Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz." dedi.
"ERDOĞAN'IN BİZİ TERCİH ETMESİNDEN DOLAYI ONUR DUYDUK"
Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanalı açtı. Liderlerin bizi tercih etmesinden dolayı onur duyduk." ifadelerini kullandı.
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