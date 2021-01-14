Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) ilişkin davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|14 Ocak 2021 18:56
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) ilişkin davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını söyledi.
Duruşma savcısı, sanığın "ByLock" kullanıcısı olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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